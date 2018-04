Zalyžujte si na trati mistrů světa, je přístupná

Byla hodně těžká, nahoru dolů, nebylo si kde odpočinout, řekl o ní Martin Koukal po necelých dvanácti kilometrech volnou technikou. Příští rok bude na stejné trati bojovat o medaile na mistrovství světa. Společně s dalšími reprezentanty.

"Experti Mezinárodní lyžařské federace už teď oceňují polohu i náročný terén tratí," píše se na internetových stránkách chystaného šampionátu.

Plánují se tu dva okruhy dlouhé 3,75 kilometru. Počítá se s možností jejich zkrácení i s nejrůznějšími kombinacemi.

O nevýhodách areálu se napsalo dost, své zařídila i mírná zima. Než však sníh na trati v nadmořské výšce kolem čtyř set metrů roztaje, můžete posoudit jeho výhody.

Ke skokanským můstkům je to od běžeckého areálu ve Vesci na jihovýchodním okraji města další čtvrthodinka. Pokud si tedy budete chtít po sportovním výkonu prohlédnout i můstky, moc času navíc vám to nezabere.

"Rekreační lyžaři raději pojedou na běžky do Bedřichova nebo na hřebeny, aby měli nějaké výhledy dolů do nížiny. A ne aby se honili na třech kilometrech poblíž dálnice," říkal Lukáš Bauer před závody. Pokud je to i váš případ, můžete do Vesce klidně jen nahlédnout a pokračovat dál, směrem na hory.

Pár kilometrů odsud najdete jedny z nejvyhledávanějších lokalit pro běžecké lyžování. Ano, právě odsud před čtrnácti dny odváželo na tři sta náklaďáků sníh dolů do Liberce. Ale nelekejte se, něco tu ještě zbylo.





Říká vám něco Jizerská padesátka?

Legendární závod letos běželo téměř tři tisíce devět set sportovců, to je nejvíc v jeho novodobé historii. A další stovky běžkařů se účastnily jiných akcí kolem. Diváci nakonec ve stopě viděli necelých pět tisíc tři sta lidí.

Start i cíl slavné trati najdete v Bedřichově. Jestli se necítíte na celou padesátku, můžete se rozhodnout pro některou z kratších tratí. K mání je i třicítka a pětadvacítka.

Start zůstává stejný, jen se místo na Mořině otočíte už na Čihadlech nebo vyběhnete od začátku k Josefově Dolu.

Jak to vypadá na magistrále se sněhem?

Na tratích leží něco mezi 15 a 25 centimetry starého sněhu. Některé úseky jsou vytáté, zejména v okolí Krásné Máří, nad Hřebínkem a u Blatného rybníka.

Kvůli nedostatku sněhu není upraven úsek Tetřeví Boudy - Hřebínek přes Krásnou Máří. Úsek je průjezdný, jen při sjezdu k Hřebínku si dejte pozor na vytátá místa. Na přibližně dvacetimetrovém úseku je tu přerušená sněhová pokrývka až na asfalt.

Kvůli práci těžké techniky v minulém týdnu je nesjízdný úsek Smědava - Kůrovec po Soušské silnici. Jako náhrada vám může posloužit úsek Smědava - Hraniční - Kůrovec, kde jsou stopy v dobrém stavu.