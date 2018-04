Hurá, po zimě zase na kolo! Návod na jeho základní údržbu

"Každé kolo, stejně jako auto, potřebuje údržbu. Čím pečlivější a častější, tím nám bude kolo lépe a déle fungovat," říká Karel Studnička ze Ski a Bike centrum Radotín (http://eshop.kola-radotin.cz). Zde jsou základní úkony, které on i další odborníci doporučují udělat. Na většinu z nich bychom měli stačit sami.

Mazání řetězu

Řetěz je třeba pravidelně mazat. Není nutné před každou vyjížďkou. Stačí to zhruba každých 80 – 200 km. Interval pak záleží hlavně na podmínkách v jakých jezdíme a na použitém mazivu. Při jízdě za deště nebo v blátě vydrží mazivo méně než za sucha.

Před mazáním bychom měli řetěz vyčistit. Pokud nechceme používat pračku na řetěz, nebo dokonce řetěz sundat a důkladně vyčistit, měli bychom ho alespoň otřít hadrem od hrubých nečistot. Vyčistit bychom měli také kazetu a převodníky. Můžeme na to použít speciální kartáče, ale třeba i kartáček na zuby.

K mazání jsou vhodné speciální oleje na řetěz, ideálně ve formě kapátek. Sprejem můžeme při nesprávné manipulaci nanést olej například na brzdové destičky, čímž by se výrazně snížil brzdný účinek. (Oblíbené oleje jako WD40 nebo GT85 nejsou pro mazání řetězu úplně nejvhodnější.)

Kapátkem naneseme olej rovnoměrně po celém řetězu, důležité je aplikovat ho hlavně do čepů. Po nanesení ho necháme chvíli zaschnout. Poté řetěz otřeme suchým čistým hadrem. Důležité je, aby se mazivo dostalo do čepů řetězu, ne na jeho povrch. Příliš mnoho maziva způsobuje ulpívání nečistot na řetězu.

Nastavení a údržba odpružené vidlice

Máte-li odpruženou přední vidlici, případně celoodpružené kolo, můžete zkontrolovat nastavení vidlice i tlumiče. Pokud ovšem nemáte vysokotlakou pumpičku na tlumiče, nechte to raději na specializovaném servisu.

Pro správnou funkci vidlice a tlumiče je důležité udržovat kluzáky vidlice čisté. Po jízdě byste je měli vždy otřít čistým hadrem. Je také dobré občas namazat těsnění vidlice silikonovým olejem. Snížíte riziko, že se nečistoty dostanou do vidlice.

Nastavení a údržba odpružené vidlice

Výměna duše - sundání pláště pomocí montpáky

Pokud po zimě zjistíte, že máte prázdné kolo, nemusí to nutně znamenat, že je píchlá duše. Nejdříve zkuste kolo dofouknout a teprve pokud uchází, vyměňte duši. Zároveň zkontrolujte stav pláště, jestli není sjetý nebo zpuchřelý. Třeba 10 let starý plášť už nemá nejlepší vlastnosti.

Zjistíme-li defekt, duši vypustíme a pomocí jedné nebo dvou montpák sundáme plášť z ráfku. Montpáku vsuneme mezi plášť a ráfek a přetáhneme patku pláště přes hranu ráfku. Tahem montpáky po obvodu ráfku sundáme zbývající část pláště. Jednu patku pláště můžeme v ráfku nechat. Po vyjmutí staré duše zkontrolujeme vnitřní stranu pláště, jestli v plášti není trn nebo střep, který mohl způsobit defekt. Prohlédneme také pásku v ráfku. Ta musí překrývat otvory pro niple (konce drátů). Než dáme novou duši do pláště, lehce ji nafoukneme. Lze s ní pak lépe manipulovat.

U duše je nutné dát pozor na její rozměr a typ ventilku. Když jsme si jisti, že máme tu správnou, vložíme ji do pláště a usadíme ventilek do ráfku. Pak postupně rukou nebo pomocí montpáky přetáhneme patku pláště zpět do ráfku. Začínáme vždy u ventilku. Jde-li plášť zpátky do ráfku těžce, můžeme si pomoci tím, že potřeme patku pláště vodou s mýdlem. Pro správné usazení pláště v ráfku je dobré nafouknout kolo na vyšší tlak 4 – 5 baru a poté upustit na správnou hodnotu.

Výměna duše

Nahuštění kola na správný tlak

Při foukání kol dodržujte vždy doporučené tlaky, které máte uvedené na plášti.

Horské kolo: jezdíte-li na horském kole po zpevněných cestách a asfaltu, nafoukejte pláště na 3 - 3,5 baru. Při jízdě v náročném terénu se spoustou kamenů a kořenů a na vlhkých kamenech můžete pláště upustit na 2 – 2,5 baru. Budou mít lepší přilnavost, nabídnou více komfortu, ale zároveň se zvyšuje riziko defektu. Je třeba přihlédnout také k váze jezdce. Čím těžší jezdec, tím vyšší tlak v plášti.

jezdíte-li na horském kole po zpevněných cestách a asfaltu, nafoukejte pláště na 3 - 3,5 baru. Při jízdě v náročném terénu se spoustou kamenů a kořenů a na vlhkých kamenech můžete pláště upustit na 2 – 2,5 baru. Budou mít lepší přilnavost, nabídnou více komfortu, ale zároveň se zvyšuje riziko defektu. Je třeba přihlédnout také k váze jezdce. Čím těžší jezdec, tím vyšší tlak v plášti. Krosové kolo: u krosového kola se nepočítá s ježděním v náročném terénu, můžeme foukat na 4 – 5 barů.

u krosového kola se nepočítá s ježděním v náročném terénu, můžeme foukat na 4 – 5 barů. Silniční kolo: pláště foukáme na 6 – 9 barů, galusky 10-12.

Nahuštění kola na správný tlak

Kontrola stavu brzd

Před jízdou bychom měli zkontrolovat také stav brzd. Zmáčknutím páky zkusíme, jestli nemá brzda příliš dlouhý krok. Jak u "V" brzd, tak i kotoučových by měla brzda zabírat už v první polovině kroku páky. Pokud páku promáčkneme až k řídítkům, je to známka, že brzdy nejsou v pořádku. U mechanických brzd stačí utáhnout lanko, u hydraulických je nutné odvzdušnění brzd v servisu.

U brzdových špalků zkontrolujeme jejich správné dosedání na brzdnou plochu ráfku. Měly ba na ni dosedat celou svou plochou.

Seřízení přehazovačky

Jednoduchá varianta: jsou-li dobře nastavené dorazy přehazovačky, rovná patka měniče, stačí jen stavěcím šroubem na přehazovačce nebo řadící páčce doladit napětí lanka.

Přehazovačka špatně řadí směrem na těžší převody (menší pastorky): je potřeba povolit lanko – otáčíme šroubem ve směru hodinových ručiček

Přehazovačka špatně řadí na lehčí převody (větší pastorky): lanko musíme utáhnout: šroubem otáčíme proti směru hodinových ručiček. V případě, že je stavěcí šroub již plně zašroubovaný nebo vyšroubovaný, musíme povolit imbus, který drží lanko v přehazovačce a lanko podle potřeby víc napnout nebo povolit.

Seřízení přehazovačky

Složitější případ: pokud se nám nepovede nastavit správný chod přehazovačky jen nastavením lanka, bude nutné zkontrolovat patku přehazovačky (díl, který spojuje rám kola a přehazovačku). Pokud kolo někde nešetrně opřete, nebo třeba spadnete, může dojít k ohnutí patky přehazovačky. Pak je nutné pro správný chod přehazovačky patku srovnat. Doma to ovšem není úplně snadné, proto se raději obraťte na servis.

Padá-li řetěz z nejmenšího nebo největšího pastorku, případně pokud na ně nemůžete zařadit, jde nejspíše o špatně nastavené dorazy přehazovačky. K nastavení dorazů slouží dva malé šroubky na těle přehazovačky. Jsou označeny písmeny L a H.

Nejdříve nastavujeme doraz u nejmenšího pastorku (horní H). Zařadíme na nejmenší pastorek a otáčením šroubu H nastavíme ramínko přehazovačky tak, aby bylo v rovině s nejmenším pastorkem.

Stejně pak nastavíme i spodní doraz u největšího pastorku, šroub L.

Pak jen doladíme přehazovačku pomocí stavěcího šroubu.

Dotažení pedálů

Pedály není potřeba dotahovat "na krev", stačí jemné utažení klíčem. V případě, že měníte pedály na kole, nezapomeňte namazat závity pedálu vazelínou. Nehrozí tak, že pedály v klice "zarostou" a nepůjdou sundat. Při montáži bez namazání může pak ze spoje kliky a pedálu vycházet nepříjemné vrzání.