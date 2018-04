Na plážích v emirátu Rás al-Chajma zakázali bikiny a slipy, moc odhalují

Policie a vedení města Rás al-Chajma, což je hlavní město jednoho ze sedmi autonomních emirátů Spojených arabských emirátů (SAE), dali cedule na dvě nejoblíbenější pláže v blízkosti vyhledávaných hotelů. Jejich hosté se tu běžně koupou v bikinách a slipových plavkách vedle místních žen, které nosí plavky vše zahalující, takzvané burkiny.

Na veřejné pláže v Rás al-Chajma chodívají o víkendech a ve všední dny v podvečer celé rodiny a ženy bývají oblečené a s šátky zvanými hidžáb na hlavách. Na ženu v plavkách tu opravdu nenarazíte a v celém emirátu neexistují žádné pláže vyhrazené jen ženám.

Návštěvníky a turisty policie cedulemi vyzývá, aby "uvažovali rozumně a chovali se cudně". Ti, kdo nařízení poruší, dostanou výstrahu a po druhém varování mohou dostat pokutu, jejíž výši nikdo nespecifikoval.

K zákazu bikin vedení města pobídly četné stížnosti místních na turisty, kteří se na veřejných plážích koupali v plavkách. Obyvatelé Rás al-Chajma omezení pro turisty přivítali. Mnoho lidí si myslí, že by se turisté měli oblečením více zakrývat, ale stydí se jim to říct.

Když si vedle rodiny Hessy Amedové, 31leté matky dvou dětí, na pláži rozbalil deku pár turistů v plavkách obvyklých pro západní civilizaci, raději odešla pryč. "Nevěděla jsem, co čekat, jestli si třeba ta žena nesundá horní díl plavek. Tak jsem raději s dětmi přešla na jiné místo, aby to neviděly," popsala arabskému listu The National.

Pro mnohé obyvatele emirátů jsou turisté v odhalující plavkách v podstatě nazí. A neradi se na ně dívají, přivádí je to do rozpaků.

Policie však mírní slova o zákazu. Nošení odhalujících plavek se "velmi nedoporučuje", uvedla v upřesňujícím prohlášení.

"Respektujeme práva každého. A dodržujeme zákony SAE," vysvětluje vedoucí oddělení veřejných vztahů a dodržování morálky policie Rás al-Chajma. Podle něj policie nebude provinilce pronásledovat, ale spíše nabádat k dodržování místních kulturních tradic.