Zajímavou vyjížďkou je okruh kolem města

Zřejmě nejatraktivnějším cyklistickým výletem, jaký lze naplánovat na Domažlicku, je okruh vedoucí z Domažlic přes Luženice a Draženov do Postřekova, Klenčí, Trhanova a přes Babylon zpátky do Domažlic. Co jméno obce - to pojem z chodské historie. Výlet vede podhůřím jižní části Českého lesa, představuje zhruba třicetikilometrovou jízdu převážně po okresních silnicích, a lze jej uzpůsobit jak co do délky, tak také co do náročnosti. První zhruba tři kilometry stoupá trasa z Domažlic na sever po silnici, po níž současně vede žlutá a zelená turistická značka na Baldov. Na baldovském návrší husité údajně bez boje vyhráli v roce 1431 bitvu s křižáky, rozloženými okolo Domažlic. Silnice však za městem odbočí vlevo do Luženiček a Luženic, vesnic oddělených jen Mračnickým potůčkem a kusem pole. Z Luženic je dále asi dva kilometry do Draženova. Odkud se zdatnější cyklisté mohou vydat do Postřekova okolo přírodní rezervace Postřekovské rybníky, a ti, kdo si chtějí cestu asi o tři kilometry zkrátit, mohou jet přímo do Klenčí pod Čerchovem. V barokním kostele je krypta Lamingenů a Stadionů pod hlavním oltářem, na Staré poště přespal kdysi generál Suvorov, když městem táhla ruská vojska z Itálie. Z Klenčí lze pokračovat trojí cestou do Pece poblíž známého letního střediska Babylon. Pro náročné je zajímavá takzvaná Baarova stezka vedoucí k Výhledům, známé vyhlídce s Baarovou sochou. Kdo se chce rozhlížet po kraji, musí ale vždy a všude počítat se stoupáním, a tedy fyzickou námahou. Další možná cesta vede z Klenčí do Pece přes Chodov po žluté značce. Hned za Klenčím je hřbitov, kde je pochováno několik významných osobností spjatých s chodskou historií. Silnici z Chodova do Pece lemují několik set metrů dlouhé Chodovské skály, tvořené obnaženým českým křemenným valem. Poslední ze tří zmiňovaných variant cesty vede z Klenčí přes Trhanov, dějiště Jiráskových Psohlavců a rodové sídlo Lamingenů. Do obce se přijíždí Lomikarovou alejí, tvořenou lípami starými převážně okolo 350 let. Do Babylonu jsou z Pece pouhé dva kilometry. Babylon byl původně jen dřevorubeckou osadou, v současnosti je snad nejznámějším centrem rekreace na Domažlicku. Vyhledávané je především koupaliště, navíc je obec častým výchozím bodem pro výlety do lesů v okolí Čerchova. Přímá silnice z Babylonu do Domažlic je pro cykloturistiku příliš rušná, proto je lepší přejet po zpevněné lesní cestě do Pasečnice a do Domažlic dorazit přes Stráž.