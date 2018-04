V kozím chlívku či pod hladinou jezera. Tak trochu jiné hotely

V kozím chlívku

První exemplář z naší bizarní nabídky stojí v jižní Itálii. Je součástí masserie, tedy opevněného statku v němž se farmáři před staletími bránili proti nájezdu pirátů. Torre Coccaro, pocházející z 16. století, stojí uprostřed háje starých olivovníků a je přestavěn na luxusní butik hotel.

Brána do opevněného statku v jihoitalské Apulii.

Každý pokoj je jiný, některé jsou ve věži s krásným výhledem, jiné pokoje byly vybudovány z umělých jeskyní, jež po staletí sloužily jako sklady či chlévy pro ovce a kozy. Ale nebojte, kozí zápach už je dávno pryč. Naopak. Ve velké místnosti vytesané do skály nechybí krb s připraveným dřívím, takže stačí jen škrtnout a pak se už se skleničkou posadit do křesla a relaxovat pohledem do plamenů.

Nocleh u troglodytů

Do podzemí nás zavede i druhý hotel naší série, byť se musíme přenést dále na jih, až na okraj tuniské pouště. Zde v okolí města Matmata žijí poslední rodiny takzvaných troglodytů, tedy lidí, kteří si z praktických i bezpečnostních důvodů stavěli své domy v podzemí.

V posledních dvaceti letech se však mladí lidé stěhují do měst a troglodytních domů kvapem ubývá. Některé však byly přestavěné na hotely, díky čemuž si mohou turisté na vlastní kůži vyzkoušet, jak se v podzemních domech žilo. K dispozici jsou jak obyčejné pokoje, které jsou věrnou kopií původních místností, tak poněkud luxusnější verze určená pro náročnější turisty.

Pod hladinou jezera

Z jihu se přeneseme na sever a místo do podzemí se nastěhujeme pod hladinu jezera. Nedaleko Stockholmu funguje podvodní hotel Utter Inn, který vymyslel a postavil místní umělec Mikael Genberg. Hotel plave na jezeře Mälaren a má jedinou ložnici, která je umístěna pod hladinou. Takže i když má okna na všechny strany, moc daleko skrz ně neuvidíte. Naopak nad hladinou je kuchyňka a toaleta.

Hotel funguje od dubna do listopadu, není v něm elektřina, ale je možné svítit či topit plynem. Unikátní hotel byl otevřen v roce 2000 a cena za jednu noc vychází zhruba na čtyři tisíce korun.

Obytný rýžový člun

V jihoindické Kerale mají romantické plovoucí hotely.

Na vodě zůstaneme, byť tentokrát zamíříme až do státu Kerala v jižní Indii. Zde leží u pobřeží Arabského moře zvláštní území stovek kilometrů vodních kanálů, řek a jezer zvané backwaters. Na bohatě zavlažovaných polích se tady pěstuje rýže, která se po staletí převážela pomocí bachratých „rýžových“ člunů.

Když nádhernou oblast objevili před dvaceti lety turisté, místní umně přetvořili tradiční čluny na romantické plovoucí hotýlky. Pronájem člunu s jednou ložnicí pro dva, plnou penzí a posádkou vychází zhruba na dva až tři tisíce korun na jednu noc. Koupání, nezapomenutelná večeře na palubě i nenasytní komáři jsou v ceně.

Ledové apartmá s vířivkou

Z krásně prohřáté vody se přesuneme do království ledu, konkrétně na sjezdovku nad švýcarským Davosem, kde každý rok vyrůstá ve výšce 2 500 metrů ledový hotel. Labyrint chodeb a iglú nabízí společné pokoje pro více hostů i luxusní iglú s vířivkou pro VIP klientelu.

Jedna noc v ledovém apartmá stojí zhruba 20 tisíc korun pro dva, lůžko ve společné noclehárně vychází na čtyři tisíce korun. Všichni ovšem vyfasují perfektní polární spacák, v němž je teplo i při minus dvaceti a na všechny čeká také teplá snídaně servírovaná v ledovém baru.

Chatka v korunách stromů

Ze Švýcarska máme ještě jeden příspěvek, tentokrát umístěný do korun stromů na břehu jezera Murten. Zde na rozlehlé parcele s krásnou zahradou stojí honosná vila přestavěná na luxusní pětihvězdičkový hotel La Vieux Manoir. Jeden z pokojů je postaven na zvláštní konstrukci přímo u jezera v korunách stromů. Jmenuje se skleněný diamant a nabízí dokonalý klid a fantastický výhled na jezero. Cena za noc pro dva se pohybuje kolem 20 tisíc korun.

Hurá do potrubí

Naší cestu za unikátními hotely ukončíme nedaleko českých hranic, v obci Ottensheim pár kilometrů od Lince, kde již deset let stojí unikátní Das Park hotel, jehož pokoje jsou vybudovány z kusů obřího odpadního potrubí. Každý tubus váží deset tun, uvnitř je lůžko pro dva, polička s lampičkou i zásuvka. Hotel je otevřen od května do října.

Hotel ve tvaru střeva

Už pár let funguje v Belgii hotel, který navzdory svému designu i názvu nemá o návštěvníky nouzi. Hotel příznačně nazvaný CasAnus má tvar střeva a je dílem výstředního nizozemského designéra Joepa van Lieshouta. Za pokoj se platí 130 eur na noc, což odpovídá cenovým relacím čtyřhvězdičkového hotelu v centru Bruselu. Tato excentrická budova je však centru belgické metropole na hony vzdálená - leží u jezera poblíž hranic s Nizozemskem a je součástí uměleckého parku nadace Verbeke.