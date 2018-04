Zájezdy za stejnou nebo nižší cenu než loni

V cestovní kanceláři Vítkovice Tours, která se specializuje na Chorvatsko, potvrdili, že ceny jsou na stejné úrovni jako loni nebo v mnoha případech nižší. V Globtouru podražily zájezdy maximálně o pět procent, ale řadu z nich lze koupit za stejné peníze jako minulou sezonu. Také Fischer uvádí, že ve většině případů stojí zájezdy stejně nebo méně. V jeho případě zejména díky slevám, například na děti, případně za včasnou rezervaci. Mnoho cestovních kanceláří láká klienty právě na výhodnější podmínky, pokud si závazně zarezervují letní zájezd už v zimě. Nejvíce může ušetřit proto ten, kdo si cestu objedná během ledna nebo února anebo těsně před odjezdem na poslední chvíli, kdy slevy dosahují i deseti a více procent z původní ceny.

A jak to bude s létáním?



Létat bude letos dražší. Kvůli teroristickým útokům na Spojené státy americké se zvýšily ceny letištních poplatků, do některých destinací o více než polovinu. Například při letech do USA se platí nikoli okolo dvou a půl tisíce jako před 11. zářím, ale i čtyři tisíce korun. Na jaře lze, jak uvedli ve společnosti Global Express, očekávat u některých leteckých společností i zdražení samotných letenek. Nyní se ale některé lety naopak prodávají za rekordně nízké ceny," uvedl zástupce Global Expressu. Konkurence je totiž velká a zájem o lety se snížil.

Například do Los Angeles je možno koupit letenku i za 8500 korun (bez letištních poplatků), přitom běžná cena je okolo čtrnácti až šestnácti tisíc korun. Situace by se mohla změnit v dubnu, kdy některé letecké společnosti, například ČSA, KLM, British Airways či Al Italia, upravují své ceníky. Další vlnu změn lze pak očekávat v říjnu, kdy přicházejí s novými cenami firmy, které je na jaře neměnily, mezi nimi třeba Lufthansa, SAS či Austrian Airlines.

Je možné se zdražení vyhnout například tak, že si člověk objedná letenku na květen třeba už v lednu? Nikoli, protože za ni vždy zaplatí aktuální cenu podle platných sazebníků. Ipřes předpokládané zdražení bude i nadále možno vybírat ze speciálních nabídek, v rámci kterých lze létat mnohem levněji. Zákazník se však musí přizpůsobit podmínkám letecké společnosti. Ty bývají někdy poměrně omezující. Nutí" mimo jiné cestujícího, aby odletěl a vrátil se v předem dané lhůtě.

Jak ušetřit na letence

* výhoda sobotní noci

Kdo pobude v cíli cesty minimálně jednu noc ze soboty na neděli (a může přitom odletět třeba v úterý a vrátit se za dva týdny ve středu), ušetří i sedmdesát procent z původní ceny letenky. Pokud cestující plánuje například cestu od neděle do čtvrtka, vyplatí se mu přemýšlet, zda pro něj nebude výhodnější odletět už v sobotu a připlatit jednu noc v hotelu.

* kdo se přizpůsobí, cestuje levněji

Nejlevněji cestuje ten, kdo se podřídí předem daným podmínkám. Například mu nevadí fixní termín odletu. Pozor: pokud ho nestihne, může se mu stát, že letenka úplně propadne, vrátí se mu z ní jen malá část nebo zaplatí za změnu odletu vysoký poplatek.

* levněji s omezenou dobou návratu

Letenky za nejméně peněz se obvykle prodávají s podmínkou, že se cestující vrátí do jednoho měsíce po odletu, naopak dražší bývají ty s dobou návratu až dvanáct měsíců.

* uspoří, kdo dříve platí

Cenu letenky ovlivňuje i termín, kdy ji cestující zaplatí. Nejlevnější letenky je třeba uhradit zpravidla dva týdny před odletem.

Zpracováno s využitím rad společnosti Global Expres