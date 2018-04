Zájezdy s cestovními kancelářemi budou méně riskantní

19:01 , aktualizováno 19:01

Není tomu tak dávno, co jste si mohli zaplatit zájezd u cestovní kanceláře,sbalit kufry a přesto nikam neodjet. A nebo vycestovat do zahraničí na vámi vysněnou dovolenou, ale nemoci se kvůli krachu vaší cestovky vrátit domů. Další variantou prázdninových dobrodružství je vyrazit s horským vůdcem či sportovním instruktorem a až na místě zjistit, že jejich odbornost je nulová. To vše by se ale mělo změnit a v letošním roce by měl být spotřebitel podobných rizik již ušetřen.