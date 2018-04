Last minute zájezdy do bezpečných zemí podražily, levné je Turecko

Obavy o bezpečnost se jasně odrážejí na prodeji zájezdů na letoštní letní sezonu. Nejvíce nabídek last-minute pobytů je do Tuniska, Egypta či Turecka, kde jsou ceny rekordně nízké. Naopak ceny last minute zájezdů do Španělska či Bulharska jsou letos ve srovnání s loňskem vyšší až o deset procent. Vyplývá to z údajů největších cestovních agentur.