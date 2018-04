Zájezdy last minute jsou dražší než loni. Pár tipů na ty nejlepší

Sehnat dovolenou na poslední chvíli není lehké. Zvlášť pokud lidé hledají konkrétní destinaci a konkrétní datum.

Kde shánět last minute dovolenou Zajímavý zájezd na poslední chvíli si vyberete i prostřednictvím portálu iDNES.cz na www.dovolena.idnes.cz/lastminute Další možnosti

www.invia.cz

www.zajezdy.cz

www.last-minute.cz

www.last-minute.travel.cz

www.last-minute-ck.cz

www.last.cz

www.lastiky.cz

Pokud v nabídkách naleznete last minute (moment), který se vám líbí, je potřeba reagovat okamžitě, radí lidé pracující v cestovním ruchu. Žádné otálení. Za chvíli může být zájezd prodaný. Zájem je velký, rezervace krátké a počet volných ubytovacích kapacit i letenek velmi omezený.

Vybírat je možné jen z dražších zájezdů, jako jsou Spojené arabské emiráty nebo Kypr, což nejsou vzhledem k ceně žádné prodejní hity. Sehnat se ještě někde dají zájezdy do pětihvězdičkových hotelů, ale ne za loňské ceny, které byly mnohem nižší.

"Neseženete hlavně Řecko a Turecko. Chorvatsko a Itálii na nejbližších 14 dnů koupíte jen s obtížemi, začínají být problémy i s obsazeností zájezdů v září," říká Kateřina Komedová z agentury Zájezdy.cz.

Výjimkou jsou arabské země jako Egypt a Tunisko, které na jaře postihla vlna nepokojů. Ceny jsou zde rekordně nízké, protože místní hoteliéři se snaží nalákat turisty zpět na speciální slevy a výhodné ceny.

Bohatý podmořský život v Rudém moři Výhled z terasy pokoje v tureckém Beleku Turecko - Koření na istanbulském bazaru

V případě Egypta je od druhé poloviny sezony poptávka na srovnatelné úrovni s minulým rokem. "Způsobilo to uklidnění situace, masivní slevy zájezdů a příznivé reference klientů, kteří do těchto zemí cestovali na jaře," uvádí Jan Koláčný z Exim Tours.

Proč je to taková bída?

Do "výprodeje" se letos dostalo mnohem méně zájezdů než v minulých letech. "Doprodáváme jen deset procent nabízených kapacit. To je proti loňsku propad o polovinu," dodává Daniel Plovajko z CK Fischer. Klienti musí také sáhnout hlouběji do kapsy.

Last moment není partiové zboží Při nákupu dovolené na "poslední chvíli“ má klient všechna práva jako u jiných zájezdů. "Měl by znát přesné jméno hotelu, ve kterém bude bydlet, typ pokoje, jeho polohu a všechny další informace. Ty je dobré sepsat i do cestovní smlouvy, což někteří klienti nepožadují," radí Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. V mnoha destinacích najdete hotely téměř shodného jména, může dojít k fatálním omylům a nedorozuměním.

"V žádném případě to, že je nějaký zájezd označen pojmem Last moment, neznamená, že by mohla být snížena jeho kvalita, nejde o partiové zboží." Kvůli čemu byste si zájezd nekoupil?

Klient může narazit na obecné označení ubytování 3* hotel turistické kategorie - na takovou nabídku bych vůbec nereflektoval.

Slevy se pohybují jen okolo 10 procent, loni ceny zájezdů v některých případech klesly až o 25 procent. Cestovní kanceláře nemají důvod zlevňovat. Poptávka je veliká, velké množství zájezdů se prodalo už na jaře v rámci akce "první moment". Navíc se lidé kvůli špatnému počasí v Česku na poslední chvíli rozhodli jet se do zahraničí ohřát.

"Došly" i atraktivní hotely, které jsou přímo na pláži, sehnat rodinnou dovolenou v hotelu s dětským klubem je téměř nemožné.

Nedostatkové jsou i rodinné pokoje či hotely s bazény. Problémy bude mít početná skupina kamarádů i velká rodina s několika dětmi. Těžko se shání i last minute s odletem z Ostravy nebo z Brna.

Nejlepší tipy na last minute u moře

Makarska (Chorvatsko)

Konkrétní tipy Zajezdy.cz: 10. 9.-17. 9., 2*+ hotel, autem, polopenze, dítě do 12 let zdarma, cena 4 900 Kč Vítkovice Tours: Baška Voda, 27. 8.-3. 9., bungalovy, polopenze, autobusem, cena 6 990 Kč, dítě do 8 let (bez lůžka, polopenze, bus) 2 000 Kč Vítkovice Tours, Makarska, 27. 8.-3. 9, 2* hotel, polopenze, autem, 6 490 Kč, dítě do 12 let (na přistýlce s polopenzí) zdarma

Pro Čechy je Makarská riviéra jednoznačně nejoblíbenější destinace. A uměli jsme si dobře vybrat, protože zdejší pláže patří k nejkrásnějším v Chorvatsku. Proslavila je křišťálově průzračná voda a oblázkové pláže lemované typickým borovicovým porostem. Nachází se zde i mnoho malých a klidných zátok. Nejezdí se však jen do městečka Makarska, ale na celou Makarskou riviéru - šedesát kilometrů dlouhý pobřežní pás. Hlavně do okolních vesnic Baška Voda, Drašnica, Podgora, Tučepi, Brela a dalších. Češi tu zdomácněli tak, že na stáncích se zmrzlinou jsou české nápisy a spousta prodavačů nebo servírek odpovídá v češtině.

Hned za Makarskou se pne dva tisíce metrů vysoké pohoří Biokovo, které Češi s oblibou zdolávají. A to také dodává místu speciální kouzlo. Riviéra bývá označována jako jedno z nejteplejších míst v Chorvatsku.

Slunečné pobřeží, Bulharsko



Konkrétní tipy Zajezdy.cz: 7. 9.-14. 9., 3* hotel, letecky, polopenze. Cena 9 990 Kč, 1. dítě do 13 let 6 990 Kč, 2. dítě do 13 let 8 090 Kč CK Fischer: 21. 8-1. 9., 3* hotel, polopenze, 11 490 Kč, dítě 6 990 Kč Čedok: 28. 8.-4. 9., 3* hotel, letecky, snídaně, cena 10 990 Kč, dítě na přistýlce do 6 let zdarma Neckermann CK: 4. 9.-11. 9., 3* hotel, all inclusive, letecky, 11 490 Kč, děti do 13 let 6 990 Kč

Pět set hotelů, sto třicet restaurací - takový je Slenčev Brjag čili česky Slunečné pobřeží, jedno z největších bulharských pobřežních letovisek. Vyplatí se sem jet kvůli krásným písečným plážím, které se táhnou po sedmikilometrovém pobřeží.

Dno se pomalu svažuje, toto letovisko proto vyhledávají hlavně rodiny s dětmi. Pro ně nechybí množství skluzavek, houpaček, bazénů a dalších vodních atrakcí.

Pobřeží je vyhlášené i pro bohatý noční život. Výstavba resortu začala v roce 1958, hotely však prošly v minulých letech velkou rekonstrukcí, služby se zlepšují.

Mallorca (Španělsko)

Konkrétní tipy CK EXIM Tours: 27. 8.-3. 9., 3* hotel, all inclusive, cena 16 390 Kč, 1. dítě 7 990 Kč CK Blue Style: 24. 8.-4. 9.; 2,5* hotel, all inclusive, 14 790 Kč, 1. a 2. dítě do 14 let 8 990 Kč CK Fischer, 25. 8.-1. 9., 3* hotel, aIl incl., 19 990 Kč, dítě 7 990 Kč

Na tomhle největším španělském ostrově je druhým "národním" jazykem němčina. Tedy všude na pobřeží, kde mají místní co do činění s turisty. Severní pobřeží působí romanticky. V nabídce cestovních kanceláří však najdete spíše hlavní město Palma de Mallorca a přilehlá letoviska, jako je třeba S’Arenal.

"Odvázat" se můžete na diskotékách v městečku Cala Rajada. Severozápadní část ostrova je rovinatá. Tady se vyplatí navštívit starou Alcúdii, romantické historické městečko, za jehož hradbami najdete i antické vykopávky.

Na ostrově je hned několik krápníkových jeskyní, množství golfových hřišť či větrné pláže vhodné na kitesurf. Mallorca je také cyklistickým rájem.

Hurghada (Egypt)

Konkrétní tipy CK Fischer: 24. 8.-31. 8., 5* hotel, all incl., letecky. Cena: 12 990 Kč, dítě 8 990 Kč CK Blue Style: 22. 8.-2. 9., 5* hotel, all inclusive, letecky. Cena: 17 390 Kč, 1. dítě do 14 let 9 990 Kč Čedok: 29. 8-5. 9., 4* hotel, letecky, all inclusive, Cena: 14 990 Kč, dítě na přistýlce do 15 let 7 990 Kč Neckermann CK: 31. 8.-7. 9., 4* hotel, all inclusive, letecky. Cena: 14 790 Kč, děti do 13 let 8 990 Kč

Hurghada - to je dnes třicetikilometrový pás hotelových středisek na pobřeží Rudého moře, kde si to Češi velmi oblíbili. Pláže jsou písčité s pozvolným vstupem do moře. Rádi sem jezdí potápěči, ale i šnorchlaři. Zdejší korálové útesy prý patří mezi nejkrásnější na světě a svou barevností vyrážejí dech, stejně jako nespočet vzácných ryb.

Za návštěvu stojí i El Gouna, malá vesnička obklopená lagunami, ležící pár desítek kilometrů od Hurghady. Pravou atmosféru můžete nasát v nejstarší části města v El Daharu, kde je také největší tržiště v okolí.

Průměrná roční teplota 25 °C udělala z Hurghady velmi oblíbené letovisko navštěvované turisty po celý rok. Proto se sem jezdí celoročně. Z Hurghady je také možné vyrazit na fakultativní výlet do Luxoru, Karnaku, Káhiry i do Gízy.

Kréta (Řecko)

Konkrétní tipy CK EXIM Tours: Mitsis. 27. 8.-7. 9, 4* hotel, all inclusive, letecky. Cena: 25 990 Kč, 1. dítě je za 7 990 Kč, 2 dítě 8 990 Kč Zájezdy.cz: Gortyna. 30. 8.-9. 9., 3* hotel, polopenze. 13 090 Kč, dítě do 14 let na přistýlce 8 990 Kč CK Fischer: 24. 8.-31. 8., 3* hotel, polop. 12 990 Kč, dítě 7 990 Kč

Mytická Kréta bývá označovaná jako jeden z nejkrásnějších řeckých ostrovů. Právě tady se prý narodil Zeus a sem měl unést svou milou Europu, s níž měl tři syny. Nejsou to však jen báje, které vás na Krétě chytí za srdce. Je to magická příroda s jedněmi z nejkrásnějších pláží na světě, cennými památkami na dávné kultury i výtečnou řeckou kuchyní.

Na jihu navštivte soutěsku Samariá a pláž Préveli, která je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. Vynechat nesmíte jednu z nejzajímavějších archeologických památek - palác Knossos, největší Minojský palác. Sever ostrova je turisticky "průmyslovější", velmi malebné je například městečko Chania, jih je o něco klidnější.

Alanya (Turecko)

Konkrétní tipy Zajezdy.cz: 30. 8.-6. 9., 4* hotel, all incl. 12 490 Kč, dítě do 13 let na přistýlce 6 990 Kč Čedok: 30. 8.-6. 9., 4*hotel, all incl. 15 990 Kč, dítě na přistýlce do 13 let 7 990 Kč EXIM tours: Antalya, 27. 8.-3. 9., ultra all incl., letecky, 16 890 Kč, 1. dítě 8 990 Kč

Jedno z nejoblíbenějších tureckých středisek leží u Antalye, kde také přistávají letadla. Písečné pláže měří několik kilometrů a nabízejí pozvolný přístup do moře, proto sem hodně jezdí rodiny s dětmi. U moře najdete spoustu vodních atrakcí, můžete si také vyjet na výlet lodí.

V samotné Alanyi lze navštívit impozantní zříceninu staré pevnosti, jež se tyčí na skále vybíhající do moře, nebo vyrazit do centra města na trhy. Vydat se můžete i do nedalekého amfiteátru v Aspendu nebo za antickými památkami do Side. Jen o kousek dál je národní park Köprülü, který skrývá nádherný kaňon, jejž vymlela stejnojmenná řeka. Má neskutečně modrou barvu.