Zájezdy jsou pojištěné, ale...

Proč zákonodárce nepamatoval na všechny druhy cest? "Důvod je zřejmě takový, že v případě zájezdu nemá klient jakoukoli kontrolu, jak jsou jednotlivé služby zajištěny. Pokud si ale kupuje jen ubytování, dostane do ruky doklad o zajištěném hotelu, totéž se týká letenky. Má tedy větší jistotu," domnívá se mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Dagmar Plachá. Potvrzení však vydává zase jen cestovní kancelář. Turisté přitom mohou mít z reklam dojem, že jakákoli cesta s cestovní kanceláři je pojištěna. "Bohužel byly ohlasy, že některé firmy budou dávat certifikát o pojištění všem klientům, aniž by to rozlišily," uvedl Tomáš Kříž z pojišťovny Generali, který se domnívá, že pojištění by se mělo vztahovat na veškeré služby.

Cestovní kanceláře se ovšem dušují, že budou ke svým klientům upřímní. "Ti, co s námi pojedou na zájezd nabízející komplexní služby, sepíší cestovní smlouvu, jejíž součástí jsou i podmínky pojištění. Ti, co pojedou na jiný typ cesty, budou mít pojistné podmínky určeny individuálně," řekl mluvčí Čedoku Petr Urlich. Cestovní kanceláře i pojišťovny nepředpokládají, že by splácení pojistek zásadně zvedlo ceny zájezdů. Tomáš Kříž z Generali odhaduje, že například u zájezdu za deset tisíc korun bude pojistka činit zhruba tři procenta, tedy tři sta korun. "Zvýšení cen by nemělo být veliké. Navíc pojistku do ceny promítá kancelář podle toho, co si může dovolit kvůli konkurenci. Na našem trhu je stále obrovský přetlak nabídky," uvedl Freindinger. Cestovní kanceláře buď už vydaly nebo brzy vydají katalogy s nabídkou letních zájezdů. "Do cen letních zájezdů se již pojištění promítne. Ceny zájezdů se zvýší přibližně o tři až čtyři procenta," uvedla Monika Šandová z Canaria Travel. Čedok už má ceny zájezdu na léto vypočítané od listopadu, ale měnit je nebude. "Náklady pojištění poneseme sami," uvedl mluvčí Čedoku.

Zatím jen minimum cestovních kanceláří uzavřelo s devíti pojišťovnami, které dostaly od ministerstva financí licenci na poskytování tohoto druhu pojištění, smlouvu. Takzvaných tour-operátourů je na českém trhu zhruba třináct set. "Smlouvu o pojištění zatím uzavřela určitě méně něž čtvrtina, uved Tomáš Kříž. Podle informací tajemníka Asociace cestovních kanceláří Oldřicha Freidingera nikdo z cestovních kanceláří do konce roku koncesi od živnostenského úřadu nezískal. Pokud o ni cestovní firma nepožádá do konce března, nebude moci na trhu zůstat. Odborníci na cestovní ruch také očekávají, že nová pravidla očistí trh od špatně hospodařících firem. "Ta kritéria podle mého názoru nejsou příliš tvrdá. Pokud má někdo problematické výsledky, tak to promítneme do logicky vyšší ceny nebo pojištění odmítneme uzavřít. Taková situace ale ještě nenastala. Je ale pravděpodobné, že hůře hospodařící cestovní kanceláře odkládají jeho vyřízení na později," řekl Kříž.