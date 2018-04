Zájezdy do arabských zemí opět frčí

V Tunisku bylo například v zimní sezóně jen o deset až 15 procent méně turistů ze západní Evropy než loni. Analytici předpokládají, že v kursu bude letos i Turecko, které není spojováno s terorismem.

Cestovní kanceláře registrují kvůli nižším cenám i značný růst zájmu českých turistů o Egypt.

Mluvčí CK Fischer Věra Kudynová tento trend zdůvodňuje především širší nabídkou, ale i výhodnými cenami. Tunisko, Turecko a Spojené arabské emiráty se podle ní prodávají na úrovni srovnatelné s loňským rokem. Do Izraele Fischer zájezdy neprodává vůbec.

Češi můžou mít problémy s ubytováním v Chorvatsku

V reakci na teroristické útoky letadly však dá zřejmě mnoho především německých turistů letos před leteckou dovolenou přednost cestě vlastním automobilem. Uvedl to ředitel analytické společnosti Mag Consulting Jaromír Beránek. Podle něho lze tedy očekávat větší nápor turistů v dojezdové vzdálenosti Německa, tedy ve Španělsku, které je na větší zájem turistů kapacitně vybaveno, ale také v Chorvatsku. Tam by se letos čeští turisté mohli setkat s problémy s přebookováním hotelů, kdy hotely prodají více kapacity, než mají.

Zájem o zájezdy Čedoku do arabských zemí se nejen srovnal s loňským rokem, ale dokonce se zvýšil asi o 20 procent. Řekl to ředitel marketingu firmy Michal Frabša s tím, že jedinou výjimkou jsou cesty do Izraele. Největším překvapením je podle něho abnormální zájem o cesty do Egypta, který se v porovnání s loňskem zvýšil na dvojnásobek. Turisté nejvíce oceňují snížení cen zájezdů, což je výsledek silného kursu koruny a nízkých nákupních cen.

Podle Dity Bachroňové z marketingového oddělení Firo- Touru jdou dobře na odbyt zájezdy do Egypta, ale i SAE. Asi o deset procent je nižší zájem o Tunisko a prodej zájezdů do Turecka stagnuje na loňské úrovni. Vzhledem k politické situaci v Izraeli je po této oblasti velmi malá poptávka.

Cestovní kanceláře registrují i velký růst poptávky po řeckých ostrovech. Například Firo-Tour prodává o 50 procent více zájezdů na řecké ostrovy než loni.