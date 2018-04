Zájezdy budou letos dražší

"Na škodu poskytování služeb to v žádném případě není, jenom se pročistilo podnikatelské prostředí v tomto oboru," uvedl vedoucí Živnostenského úřadu v Mladé Boleslavi Václav Řezáč. Ceny zájezdů se však oproti minulým rokům zvýší. Třeba nymburská cestovní kancelář CDK Fabia nabízí pro tuto sezonu zájezdy přibližně o 150 korun dražší než loni. "Hlavně nás ničí to, že musíme odvádět depozitum do garančního fondu. My jsme malá cestovka a přitom musíme zaplatit ročně sto tisíc korun," postěžoval si majitel CDK Fabia Vlastimil Semecký.

Aby si především menší cestovní kanceláře na vklad do fondu vydělaly, musejí podle Semeckého zdražit zájezdy. Jiným způsobem vyřešila zdražení kolínská cestovní kancelář Monatour, která působí ve třech středočeských okresech. Ta stanovila ke každému zájezdu jednotný povinný příplatek 200 korun pro dospělého a 100 korun pro dítě. "Ani tento příplatek ale v reálu neodpovídá nákladům na pojištění, které musíme dotovat," uvedl Roman Škramárek z CK Monatour.

Naproti tomu, podle majitelky příbramské cestovní kanceláře Trumf Stanislavy Jarolímkové specializující se na autokarové zájezdy, a to zejména do Španělska a Chorvatska, se povinné pojištění zájezdů nepromítne do jejich ceny. "U zájezdu v hodnotě pět tisíc korun to dělá asi tak sto korun. Tento rozdíl pokrýváme ze zisku," tvrdí. Dodala však, že k mírnému navýšení cen zájezdů dochází každý rok, a to neustálým růstem fixních nákladů, jako je například cenou pohonných hmot. "To navýšení představuje každoročně sto až dvě stě korun podle druhu zájezdu," vysvětlila Stanislava Jarolímková.

Na Berounsku se po zavedení povinnosti platit pojištění zájezdů počet cestovních kanceláří nesnížil. Problémy však mají jejich majitelé se splněním všech administrativních podmínek nutných k vydání živnostenského oprávnění. "Především řada z nich nemůže stále pochopit, že skončila doba, kdy mohli ve styku s institucemi používat fantazijní názvy svých firem," uvedl Karel Bok, vedoucí okresního živnostenského úřadu.

Od nabytí platnosti nových podmínek pro podnikání v oblasti cestovních kanceláří zaniklo na Berounsku 29 těchto živností. Zhruba deset z nich však již požádalo o vydání nového živnostenského oprávnění a u dalších se to předpokládá. "Jedenáct cestovních kanceláří, které většinou dělaly zprostředkovatele na prodej zájezdů pro jiné cestovní kanceláře, se přeměnilo v cestovní agentury. Ty jsou zproštěny povinnosti platit povinné pojištění," řekl Karel Bok.

Zdůraznil také, že stanovená výše povinného pojištění, která se u jednotlivých cestovních kanceláří na Berounsku pohybuje od půl milionu do jednoho a půl milionu korun, jim nečinila při uhrazení žádné problémy. "Určitě to nemá likvidační důsledky pro cestovní kanceláře. Vždyť v rámci celé České republiky požádalo o vydání živnostenského oprávnění tisíc padesát cestovních kanceláří, a to je hodně vysoké číslo," podotkl.

Na Příbramsku zaniklo po zavedení nových podmínek pro podnikání v oblasti cestovních kanceláří 72 ze 106 cestovních kanceláří. Majitelé velké většiny z nich však mají v současné době zažádáno o vydání nových oprávnění. Dvacet dva cestovních kanceláří se přeměnilo v cestovní agentury. Zcela s podnikáním v této oblasti skončilo pět subjektů. "Nevím ale o žádném případu, kdy by to bylo z důvodu zavedení povinnosti platit pojištění zájezdů," upozornila vedoucí okresního živnostenského úřadu v Příbrami Marie Matějková.