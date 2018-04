Zájezd bez potíží? Dobře vybírejte!

Klienti cestovních kanceláří budou více chráněni Před více než čtyřmi lety byl spuštěn zákon číslo 159/1999, který měl udělat pořádek v provozování cestovních kanceláří. Tu si do té doby mohl založit prakticky kdokoli. Především však měla nová legislativa zamezit neserióznímu a podvodnému podnikání. „Časem se ale ukázalo, že ne všechno funguje. Proto zákon novelizujeme. Zákazníci cestovek by v budoucnu měli být více chráněni,“ říká ředitel legislativně právního odboru ministerstva pro místní rozvoj Martin Velík. Co přinese zákazníkům novelizovaný zákon? Nemělo by se stávat, že si člověk koupí zájezd u kanceláře, která proti úpadku není pojištěna. Toto riziko bude minimalizované. Cestovní kanceláře totiž už nebudou

získávat časově neomezené koncese od živnostenských úřadů, ale licence od ministerstva pro místní rozvoj. Licence se bude vydávat pouze na takovou dobu, po jakou bude cestovní kancelář pojištěna proti případnému úpadku. Čili obráceně: nebude-li mít cestovní kancelář platnou licenci, znamená to, že není proti úpadku pojištěna. Licenci bude moci ministerstvo kdykoli při porušení podmínek pojištění odebrat. Licence není nařízena žádnou Evropskou unií. Zavádíme ji pouze proto, aby se český trh s cestovními kancelářemi konečně dostal do normálu. Snadnější bude i reklamování špatných služeb. V novele se například výslovně stanoví, že fotografie uvedené v katalogu musí odpovídat textu, který je k nim doprovozen. Pokud tomu tak nebude, musí být výrazně označena popiskem, že jde o ilustrační foto. Bude už možné si ověřit, zda je kancelář pojištěna proti úpadku? Dosud se s tímto zásadním faktem dělaly tajnosti. Ministerstvo povede evidenci licencí, která bude veřejně přístupná na internetu. Tam budete mít možnost zjistit, zda má cestovka licenci a na jak dlouhou dobu.

Navíc v každé pobočce cestovní kanceláře bude viditelně vyvěšena licence a doklad o zajištění pro případ úpadku. Pokud cestovka zájezdy prodává na internetu, bude muset mít doklady na stránkách naskenované. Kdy tento nový systém začne fungovat? Mohl by začít platit od příští zimní sezony. Jak to bude po vstupu do EU? Samozřejmě budou moci prodávat v Česku svoje zájezdy i cizí cestovní kanceláře. Ty se však řídí zákony země, v níž jsou registrovány. Nebudou mít tudíž českou licenci.