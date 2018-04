Zájem o zářijové cesty roste

Cestovní kanceláře zaznamenávají zvýšený zájem o zářijovou nabídku pobytů v zahraničí i v tuzemsku. Nelze však stoprocentně tvrdit, že hlavní vliv na tom má záměr Pražanů být po dobu zasedání Mezinárodního měnového fondu co nejdále od hlavního města. "Lidé se zatím spíše vyptávají, takže zájem vycestovat je," uvedla Pavlína Vojířová ze Sportturistu. Září je podle ní vždy silný měsíc. "Lidi si většinou uvědomí, že ještě nikde nebyli. Letos však směřují dovolenou do období, kdy bude v Praze zasedat měnový fond," dodala. Také kancelář Med Tour zaznamenala větší zájem a má už dost rezervací. Ale o obrovském nárůstu se hovořit nedá. Mluvčí kanceláře Fischer Věra Kudynová připustila, že Pražané možná vykoupí zájezdy ostatním obyvatelům republiky. Cestovní kancelář žádnou speciální nabídku na dny zasedání finančníků nemá a mít nebude, protože kapacity jsou už nasmlouvané dávno dopředu a je těžké je měnit. "Změnu jsme letos zaznamenali v tom, že se zářijové zájezdy začaly prodávat už nyní, zatímco v minulých letech to lidé nechávali na poslední chvíli." Kudynová uvedla, že oproti jiným rokům vycestuje v září hodně dětí. "Dříve jeli z rodiny dva lidi, dnes čtyři. Také je hodně rodin, které posílají ven s dětmi babičky." Zvýšený zájem o zářijovou dovolenou potvrdil i mluvčí Čedoku Petr Ulrych. "Nejsme ale schopni rozlišit, zda je to kvůli zmatkům kolem MMF nebo kvůli naší politice slev." I když lidé směřují do rekreačních míst v republice, většina jich míní vycestovat za její hranice. Čedok připravil na konec září speciální nabídku pro školy, například do Itálie, ale podle Ulrycha dosud příliš úspěšná není. "Oslovili jsme všechny základní školy a gymnázia, ale většina na nabídku nereflektovala. Takže aby odjela většina pražských školáků z města, se asi nepodaří," soudí mluvčí. "Lidé zatím nepospíchají s kupováním zájezdů, možná jim to ještě nedochází," konstatovala Lucie Havlová z cestovní kanceláře Globtour. "Zatím extra narůst zájemců o inkriminovaný termín v září není. Jsme ale připraveni upravit kapacity a podle poptávky přistavit autobusy."