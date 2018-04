Zájem o leteckou dopravu poklesl jen minimálně

V září podle statistických údajů přicestovalo do České republiky letecky 199.282 lidí, což je meziroční růst o 0,9 procenta. V srpnu přitom počet leteckých příjezdů zahraničních návštěvníků vzrostl o tři procenta na 219.111 osob. Od ledna do září stoupl počet leteckých příjezdů o 18,6 procenta, přitom za prvních osm měsíců to bylo o 21,5 procenta.



Počet Čechů, kteří cestovali do zahraničí letecky, v září meziročně vzrostl o 25,4 procenta na 183.811 osob. V srpnu však stouply letecké výjezdy o 39,4 procenta na 204.290 osob. Od ledna do září rostl počet leteckých výjezdů o 36,4 procenta, zatímco od ledna do srpna rostl o 38,2 procenta.



Podle Beránka totiž ani cizinci cestující letecky k nám, ani čeští občané při individuálních cestách do zahraničí své letenky zaplacené před 11. zářím nerušili. Letecké zájezdy především do arabských zemí, které se měly uskutečnit ihned po teroristických útocích, sice podle Beránka měli klienti zájem zrušit, výše stornopoplatků je však většinou odradila a absolutní většina již zaplacených zájezdů se tedy krátce po teroristických akcích uskutečnila. "Již koncem září však některé objednané charterové lety vypadly," řekl Beránek. V říjnu by se tak pokles letecké turistiky měl projevit výrazněji, dodal.



Na přejezdy českých hranic zahraničními návštěvníky neměly v září a podle Beránka nebudou mít ani do budoucna teroristické útoky dopad. V září počet zahraničních návštěvníků klesl o 2,6 procenta na 8,821 miliónu osob a počet výjezdů o 5,6 procenta na 3,26 miliónu osob.