Zahraniční turisty kraj málo láká

Krajští zastupitelé by chtěli tento stav změnit. "Zlínský kraj patří v rámci České republiky na předposlední místo co do počtu zahraničních návštěvníků," potvrdil mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas. Podle něj je to dáno především jeho polohou ve východní části země, ale také špatnou dopravní dostupností a propagací.

Polovina cizinců zamíří na Vsetínsko

V rámci kraje je na tom se zahraniční návštěvností nejlépe okres Vsetín, který láká hlavně horskou turistikou.

Jeho podíl na návštěvnosti kraje dosahuje téměř padesáti procent. Naproti tomu podíl okresů Kroměříž a Uherské Hradiště dosahuje překvapivě jen asi dvaceti procent.

Právě s otázkou nedostatečné propagace kraje chtějí krajští zastupitelé něco udělat. Na svém posledním zasedání už jednohlasně schválili účast Zlínského kraje na výstavách Regiontour a Holiday World 2002. "Mělo by to přispět k oživení turistického ruchu," domnívá se Kamas.

"Cestovní ruch je nesmírně složitý obor, k němuž je nutná široká spolupráce mnoha různých článků ve veřejné správě i v soukromé sféře. Bohužel vládní politika dosud nebyla rozvoji turistiky příznivě nakloněna," domnívá se vedoucí odboru cestovního ruchu Krajského úřadu ve Zlíně Marcela Honajzrová.

Podnikatelé: reklama je nezbytná

Vedoucí odboru cestovního ruchu je přesvědčena, že kraj může pro svou prezentaci udělat hodně, ale že vládní úroveň prezentace České republiky v cizině je v tuto chvíli nepostradatelná.

"Je totiž nutné, aby se v cizině vůbec vědělo o naší zemi, a potom je možné lákat návštěvníky do jednotlivých regionů formou speciálně zaměřených turistických produktů," dodává mluvčí kraje Kamas.

O klíčové úloze veřejné správy při propagaci regionu jsou přesvědčeni i provozovatelé rekreačních zařízení.

Za hranice se o kraji moc neví

"Mám zkušenost, že zahraniční návštěvníci zatím dávají přednost Krkonošům, Jeseníkům nebo Šumavě. Náš region není v cizině tak známý," konstatoval majitel penzionu Regina v Kašavě Miroslav Halůzka.

Již několik let zkouší nabízet domácím i zahraničním rekreantům pobyty v srdci Hostýnských vrchů. Souhlasí, že každý provozovatel ubytování může mít jen užitek z toho, když se kraj bude prezentovat na veletrzích nebo když bude vydávat zajímavé propagační publikace.

"Zahraniční návštěvník také potřebuje dobré turistické značení, upravené studánky, přístřešky v lesích, směrovky, informační tabule, průvodce, mapy, cyklotrasy, ale i příležitosti ke koupání," říká Halůzka.

To všechno je úkolem veřejné správy a je předpokladem budoucího zvyšování počtu zahraničních návštěvníků kraje.

Cizinci jsou nároční

O náročnosti zahraniční klientely už se přesvědčili také v horském hotelu Jelenovská nedaleko Valašských Klobouk.

"Zatím se nám víc vyplácí domácí hosté, než se dohadovat se zahraničními," poznamenal zástupce vedoucího hotelu Jindřich Kolařík.

Němcům, klientům berlínské cestovní kanceláře, na Jelenovské například vadilo, že recepční hovoří jen anglicky, a ne německy, že v hotelu zní jen české písničky nebo že například neměli pokoj s balkonem...

"Máme velmi široké spektrum možností, které můžeme nabízet: od kulturních a církevních památek přes folklor, gurmánské zvláštnosti, sportovní či horské vyžití až po lázeňství," zdůrazňuje vedoucí odboru Honajzrová.

Šanci jak napravit současnou situaci v oboru cestovního ruchu vidí také v možnosti využít předstrukturálních a v budoucnu i řádných fondů Evropské unie.