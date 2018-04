Záhoří, neprávem bílé místo na mapě Moravy

Může se hodit Itinerář popisované trasy

Valašské Meziříčí – Choryně 6 km – Kelč 12 km – Všechovice 17 km – Býškovice 21 km– Soběchleby 26 km – Simře 28 km – Lhotsko 31 km – Dřevohostice 35 km – Prusinovice 40 km – Rymice 47 km – Holešov 50 km. Mapa

KČT 1 : 100 000 č. 25 – Haná a Hostýnské vrchy Jak se tam dostat

Z Prahy po dálnici přes Brno a Olomouc do Lipníku nad Bečvou nebo Hranic (obě města lze použít jako východisko do popisované oblasti), z Hranic vpravo směr Žilina do Valašského Meziříčí. Holešov je nejlépe přístupný po dálnici přes Kroměříž.

Nejlepší vlakové spojení mají Hranice, a to jak od Prahy a Olomouce, tak od Ostravy.