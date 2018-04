Záhadné rozměry v cyklistice

Situace se navíc zkomplikovala nástupem mnoha druhů kol s různými rozměry ráfků, rozdílným měřením rámů, ale i komponentů.

Výšky rámů

Ještě v sedmdesátých letech, kdy nebyla horská kola, se stačilo rozhodnout, zda chceme například tříčtvrtku, což bylo cestovní, či sportovní kolo se šestadvaceti palcovými pneumatikami.

Nyní se u silničních, fitness, krosových, trekingových, cestovních kol apod. užívá nejčastěji označení výšky rámů v milimetrech. Jedná se o vzdálenost mezi centrálním bodem středové osy a průsečíkem středů sedlové a horní rámové trubky. Tento způsob se uvádí jako "střed - střed".

Někdy se užívá i měření až po konec sedlové trubky, tedy k bodu, kde přechází sedlová objímka v sedlovku. Ale měření mnohdy komplikuje konstrukce rámu se slopingem, tedy svažující se horní rámovou trubkou dozadu. Pro mnohé laiky potom rám vypadá jako nízký, ale skutečnost může být jiná.

Tam se užívá takové měření, jako by rám měl klasickou konstrukci, tedy horní rámovou trubku v horizontální poloze. Výsledkem je potom promítnutý bod někde na sedlovce, od něhož se měří vzdálenost ke středu kola.

Stejně se měří i výška horských kol, ale tam se užívá velikost v palcích, čili v přepočtu zhruba 25.4mm na palec. Pro usnadnění se též začíná prosazovat označení shodné s velikostmi oblečení, tedy většinou S, M, L, XL.

Ale aby to nebylo zase tak jednoduché, tak zcela jinak se označují dětská kola. Ty se diferencují podle velikosti použitých ráfků v palcích. Začínají většinou na 12" a končí u 20" (uvozovky jsou označením pro palcové hodnoty). Pozor nejedná se tedy o výšku rámu. U kol pro větší děti se objevují rámy se 24" ráfky, ale u nich se už uvádí i výška rámů.



Pláště mtb

Rozměry ráfků a pneumatik

V určování parametrů při nákupu náhradního ráfku, pláště či duše jsou mnozí zaskočeni množstvím údajů na bocích pneumatik. Šířka se určuje (stejně jako u velikosti rámů silničních a horských kol) v milimetrech a palcích. U silničních plášťů je šířka většinou 19 až 25 milimetrů, u cestovních 25 až 35. U mtb se šířka udává v palcích zhruba od 1.9 do 2.7 palce.

Důležitý je hlavně obvod pláště, jeho šířku lze volit podle podmínek, velikost ráfku je ale konstantní.(většinou od 26" do 29"). U něj se uvádí shodné číslo jako na pláštích, nejde o přesný naměřený průmer, ale o hodnotu změřenou na nafouknutém plášti.

Tak například z údajů na plášti 700x23 (23-622) víme, že se jedná o silniční plášť s šířkou 23 milimetrů, ostatní údaje určují průmer ráfku, v tomto případě nejvíce užívaný údaj, 28 palců.

U horských kol se dozvíme např. 26x1.75 (47-559), opět číslo 26 a 559 určují průměr, zrovna tak jako šířku 1.75 a 47.

U označení duší se nesmíme nechat zmást tím, že se ještě u šířky udává rozmezí, do jakých plášťů je použitelná. Tedy např. 700x 28/32 je do cestovních plášťů s rozmezím šířky 28 až 32 milimetrů.

Při nákupu ráfků nesmíme také zapomenout na to, kolik máme drátů na nábě, zda nejde o galuskový model, či pro kotoučové nebo čelisťové brzdy.



Představce

Hlavová složení, představce a řídítka

S nástupem horských kol se přesunuly určité konstrukční prvky i do dalších odvětví cyklistiky. Dříve jednotný vnitřní rozměr krku vidlice - 22.2 mm - byl nahrazen měřením vnějším z důvodu nástupu tzv. ahead systémů. Jedná se o prodloužený krk vidlice až nad hlavové složení, představec se nenasouvá dovnitř, ale je obvodově stažen, nejčastěji dvěma šrouby.

Tak se ustanovily nové dimenze, King size (25,4 mm, 1"), Over size (28,6 mm, 1 1/8") a Super over size (31,8 mm, 1 ¼"). Z důvodu vyšší torzní tuhosti se i u silničních rámů sjednocuje rozměr Over size a naopak Super over size se u běžných strojů téměř vytratil.

Změna v posledních letech nastala i u průměrů řidítek, tedy i představců. Začíná se prosazovat rozměr 31,8 mm místo původních 25,4 mm a to u všech typů kol. U kola s vidlicí King size lze použít představec Over size s vloženou redukcí. Také úhly představců jsou různé, u většiny se požívá sklon 6-10 stupňů a to jak v negativním, tak pozitivním sklonu. Ten lze nastavit pouhým obrácením představce při montáži.

Také je důležitá délka, která se vždy stanovuje v milimetrech, příp.centimetrech, a většinou odpovídá rozměrům rámu. Například u silničního kola s výškou 560 mm se používá délka okolo 100 milimetrů.

Šířka řídítek je důležitá hlavně u silničních kol a pohybuje se zpravidla v rozmezí 40 - 46 cm. U horských kol se u závodních kol pro cross country používají užší řídítka, která se většinou zkracují pilkou a pohybují se v rozmezí cca. 560 mm až 700 mm.



Klika

Kliky a středová složení

Jestliže se nám podaří zničit kliku u středového složení, mnohdy ji lze dokoupit samostatně. Ale nesmíme zapomenout na to, že se používají různé délky, údaj je většinou vyznačen na její vnitřní straně. V případě, že není, tak se měří od středu otvoru pro pedál do centrálního bodu středové osičky. Údaje jsou opět v milimetrech u kol pro dospělé nejčastěji v rozmezí 165 mm až 180 mm.

Komplikace na nás ale čekají u středového složení, tam na nás čeká různý rozměr závitů, většina má anglický závit BSA (1.37 x 24, rozteč pouzdra je 68 mm) nebo italský ITA (36 x 24, rozteč pouzdra 70 mm). Pozor u anglického BSA je pravá miska (u převodníků) levotočivá, levotočivý závit nalezneme také na levé klice a tím i pedálu (na opačné straně než jsou převodníky).

U pedálů jsou závity normalizované, pouze dětská kola mají menší průměry. U středových složení je dobré se dobře informovat o vzájemné kombinaci jednotlivých dílů vůči sobě i rámu.

Sedlovky a objímky přesmykače

Z rozměrů rámové sedlové trubky vycházejí rozměry několika komponentů. Z jejího vnitřního průměru vychází průměr sedlovky (nejčastěji se nyní používá rozměr 27,2 mm), ale na našich starších kolech Eska, Favorit apod. nalezneme 26,4, můžeme se setkat i s 28,6, ale i s 31,8 u horských kol. Délky sedlovek se pohybují od 25 - 40 cm.

Objímky přesmykačů jsou naopak závislé na jejím vnějším průměru, tam se ustálily rozměry 28,6 mm, 31,8 mm a 34,9 mm. U některých modelů přesmykačů se používají větší průměry objímky s plastovou redukcí.



Zadní patky

Úhly, geometrie rámů a rozteče

Většina dalších rozměrů je normalizovaná, např. přípravy pro montáž košíků na lahve, zámky sedel, průměry konců řídítek a tím i nástavců, tloušťka bovdenů apod. Pouze pozor na záměnu řadících a brzdových bovdenů, při brzdění může dojít k jejich podélnému prasknutí.

U vidlic zvláště u silničních kol se také liší i jejich úhel zakřivení a tím i nastavení tzv. stopy kola, ale to již je lepší nechat vyřešit odborníka. Jen u montáže kotoučových brzd je nutné zjistit, o jaký systém montáže se jedná a to jak brzdiče, tak i nasazení kotouče, a z toho vycházet.

Většina systémů se ale stává absolutně kompatibilní díky nabídce velkého množství adaptérů. Ještě musíme počítat s rozdílnými roztečemi mezi patkami zadních kol u mtb je to 135 mm, u silničních 130 mm, u předních kol je jednotný rozměr 100 mm.

Výjimku opět tvoří straší kola s menším počtem pastorků, dětská kola, nebo různé speciály.

U výběru rámu se řídíme nejen použitým materiálem, cenou, ale také vzájemnými úhly jednotlivých rámových trubek. Z nich následně vychází to, jaké vlastnosti kolo bude mít. Proto je dobré si zjistit, jakou geometrii má kolo, na němž se nám dobře jezdí a z toho vycházet při výběru dalšího kola.