Začínají jarní prázdniny. Kde se v Česku lyžuje?

V noci na sobotu může na většině hor připadnout něco málo sněhu a teploty zůstanou přes den okolo nuly. Podmínky pro sjezd se tak dají s převahou technického sněhu čekat slušné, dostatek starého sněhu je i na běžky, jen slunečního svitu nebude příliš.

Na vymezených místech Šumavy, Krkonoš, Jizerských hor a Vysočiny platí až do pondělí 5.2.zákaz vstupu do lesů, ovšem vyplatí se informat přímo na místě podle aktuální situace – mnohé běžecké trasy byly "uvolněny“, jsou tedy legálně přístupné (více info ze Šumavy na www.bilastopa.cz). V Krkonoších je rovněž víc než polovina stop upravených.

Krkonoše

Na hřebenech Krkonoš leží asi 95 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech platí 3. stupeň lavinového nebezpečí, při kterém může na strmých svazích docházet ke středním a větším samovolným lavinám.

Černý Důl (60 cm) - jezdí všechna dopravní zařízení.

Janské Lázně - jezdí kabinová lanovka, lanovka Protěž a deset vleků. Na sjezdovkách leží 40 až 70 centimetrů sněhu. Provozovatelé areálu pravidelně upravují 55 kilometrů běžeckých stop na Černé a Světlé hoře.

Pec pod Sněžkou (40 cm) - jezdí všechna dopravní zařízení kromě jedné trati na Javoru. Na víkend provozovatelé areálu upraví běžecké stopy v okolí střediska. Silnice od Trutnova je většinou mokrá, místní komunikace pokrývá souvislá vrstva uježděného sněhu.

Špindlerův Mlýn - v provozu jsou všechny vleky ve Špindlerově Mlýně i na Horních Mísečkách. Uzavřena je jen "stará“ Hromovka. Na sjezdovkách leží 50 až 70 centimetrů sněhu (na Medvědíně 75 cm). Běžkaři mohou na Horních Mísečkách a na Pláních využívat přibližně 35 km upravených stop. Silnice z Vrchlabí je většinou mokrá.

Velká Úpa - v provozu vše včetně lanovky k Portašovým boudám. Svahy v hlavním areálu pokrývá asi 20 cm sněhu. Na výše položených sjezdovkách u Sagasserových bud a na Pěnkavčím vrchu je sněhová pokrývka ještě vyšší.

Sjezdovky jsou v provozu také v celém Harrachově (45 cm), v Rokytnici (35 cm) včetně lanovky na Lysou horu i Mladých Bukách (40 cm).

Benecko - vleky a lanovka jezdí od 9 do 17 hodin, od 19 do 21 hodin večerní lyžování, na sjezdovkách je třicet pět centimetrů vlhkého sněhu. Upravované jsou i běžecké tratě na Horní Mísečky.

Jablonec nad Jizerou - vrstva vlhkého sněhu na sjezdovkách dosahuje 40 cm, vleky jezdí od 8.30 do 16.30 hodin, od 18 do 21 hodin pak večerní lyžování, parkoviště zdarma.

Herlíkovice (40 cm)- jezdí obě lanovky a všechny vleky kromě Vyhlídkové

Vysoké nad Jizerou - Šachty -všechny vleky v provozu, lyžuje se od 8.30 do 16 hodin, od 18 do 21 hodin večerní lyžování. Na sjezdovkách dosahuje vrstva vlhkého sněhu 40 cm.

Paseky nad Jizerou - na sjezdovkách leží 25 cm vlhkého sněhu, vleky jezdí od 9 do 16 hodin, ve středu, v pátek a v sobotu večerní lyžování.

Vítkovice - na sjezdovkách je 40 cm upraveného vlhkého sněhu, lanovka a vleky provozu od 9 do 17 hodin, večerní lyžování na Aldrově.





Svatý Petr, 1.února 2007

Jizerské hory V Jizerských horách je omezeno lyžování na Špičáku (30 cm) – funguje jen modrá a červená u 4sedačky a také na Ještědu (35 cm) je uzavřen slalomák a Pláně, ostatní menší centra mají téměř plný provoz. Bedřichov - na sjezdovkách je 30 cm mokrého sněhu, vleky jezdí od 8.30 do 16 hodin, od 16.30 do 21 hodin večerní lyžování na Malinovce. Severák - lyžuje se na 25 cm mokrého sněhu. Vleky Sever a Loučky jezdí od 8.30 do 16 hodin, večerní lyžování do 21 hodin. Smržovka - areál v provozu od 8.30 do 21 hodin, na upravených sjezdovkách dosahuje vrstva sněhu včetně technického 30 cm. Kořenov - Rejdice - lyžuje se na 30 centimetrech vlhkého upraveného sněhu. Lanovka i vleky jezdí od 9 do 16.30 hodin, od 19 do 21 hodin večerní lyžování. Kořenov - Příchovice - vlek jezdí od 8.30 do 16.30 hodin, od 18.30 do 20.30 večerní lyžování, na sjezdovkách leží 30 cm mokrého sněhu. Černá Říčka - na sjezdovkách leží vrstva 45 cm upraveného vlhkého sněhu, vleky v provozu od 8.30 do 16.30 hodin, večerní lyžování od 17 do 21 hodin. Josefův Důl - vleky v provozu od 9 do 17 hodin, na sjezdovkách leží téměř 40 cm vlhkého sněhu.



Jarní prázdniny v ČR

5. 2.–11. 2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

12. 2.–18. 2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

19. 2.–25. 2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

26. 2.–4. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

5. 3.–11. 3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

12. 3.–18. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník





Orlické hory

Deštné - na sjezdovkách leží 40 centimetrů přírodního a 15 centimetrů technického sněhu, v provozu je šest tratí. Jezdí sedačková lanovka a všechny vleky.

Říčky - na červené Sjezdovce leží 40 centimetrů přírodního a 30 centimetrů technického sněhu. Otevřena je také černá Slalomka, červená sjezdovka Můstek a modrá sjezdovka Loučky. Čtyřsedačková lanovka a vleky přepravují lyžaře od 8 do 16 hodin. V pátek začne večerní lyžování na vleku Můstek, které bude středisko nabízet vždy v pátek a sobotu od 17 do 21 hodin.





Střední Čechy

Přestože v metropoli sníh už téměř roztál, dvě středočeské sjezdovky jsou ještě stále v provozu.

Vleky jezdí v areálu Monínec u Sedlce-Prčice i v Chotouni u Prahy a podle jejich provozovatelů se nezastaví ani o víkendu. LVypadá to zatím dobře, ale lyžuje se jen pod hotelem,“ řekl provozovatel areálu Monínec Jaroslav Krejčí.

Podle provozovatele sjezdovky v Chotouni Jana Němečka sice sněhu ubylo, vlek však stále jezdí a v provozu bude i o víkendu.

Vlek na Šibeničním vrchu u Mnichovic zatím pro nedostatek sněhu stojí.





Jeseníky

Lyžuje se ve všech střediscích. Na jesenickém Červenohorském sedle (25 cm) nefunguje černá, na Pradědu je i přes 75 cm přírodního sněhu otevřena zhruba polovina sjezdovek. Velmi dobré podmínky slibuje Petříkov (45 cm), Ostružná (40 cm), Ramzová (50 cm).

Běžkaři mohou vyrazit po upravené stopě třináctikilometrovou trasu z Ovčárny až na Červenohorské sedlo.

Beskydy

Sněhu v beskydských střediscích leží v průměru o deset centimetrů méně než v Jeseníkách. V provozu jsou vleky na Pustevnách (30cm zmrzlého sněhu), v Bílé (30 cm technického sněhu) funguje jedna trať na severním a jižním svahu, na Soláni (30 cm), Trojáku (20 cm), Razule (35 cm), Javorovém vrchu (45 cm).

Dobré podmínky pro běžkaře hlásí v Bílé. "Upravené jsou obě trasy - dvacetikilometrová modrá vedoucí přes Mezivodí i třicetikilometrová červená ve směru na Bílý kříž. Samozřejmě že nejsou po celé délce dokonalé,“ uvedl vlekař areálu Ski Vítkovice Bílá Jaromír Vlček.





Vysočina

Návštěvníky lyžařských areálů čeká na upravených sjezdovkách těžký a vlhký sníh. Kolem 50 centimetrů směsi přírodního a technického sněhu je pro lyžaře připraveno na Harusově kopci v největším lyžařském středisku na Vysočině v Novém Městě na Moravě.

"Kromě toho je v okolí připraveno kolem 25 kilometrů běžeckých tras,“ řekl správce areálu Karel Klapač. V pátek, sobotu a v neděli bude kvůli prázdninám prodloužený provoz od 8 do 21 hodin.

Podobná situace je i v dalších střediscích na Ždársku - ve Svratce, Novém Jimramově, v Karasíně u Bystřice nad Pernštejnem a jinde.

Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí leží v současné době 15 centimetrů technického sněhu. "O víkendu jezdit budeme. Zasněžovat ale nemůžeme. Potřebujeme k tomu teploty alespoň čtyři stupně pod nulou,“ řekl provozovatel areálu Jiří Pálka.

V Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku ve čtvrtek sjezdovku uzavřeli a soustředili se na přípravu dostatečného množství technického sněhu do zásoby. Na sjezdovce ho leží od deseti do 40 centimetrů. Od pátku by měl jet vlek od 9 do 21 hodin.

Šumava

Na šumavském Špičáku (30 cm) je až na krátké spojovací úseky a Šancí v provozu vše, na Zadově (30 cm) jezdí hlavní modrá na Kobyle a stará sjezdovka na Churáňově. I na Lipně (30 cm) je většina tratí vysněžena, kromě Promenádní a Střechy.

Krušné hory

Klínovec (50 cm) v Krušných horách má rovněž v provozu téměř vše, pro nedostatek sněhu je uzavřena Přemostěná trať. Lyžuje se i třeba v Telnici (30 cm) u Ústí nad Labem, kde se nedá jezdit jen na slalomáku.





