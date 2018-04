Začíná největší oslava ekologie v zemi

Tématem Hledání domova se chtějí ekologové zamyslet nad tím, jakým způsobem žije a jak si vytváří svůj domov každý z nás. "Celá ekologie je vlastně ekonomie přírody, hledání způsobů, jak se věci v přírodě odvíjejí. V tom je zakletý i název domov," míní Bartoš. Kulturu ekologové v tomto případě neberou jako návštěvu divadla, ale pojetí života, v němž je obsažen pokrok a také technika.

Hlavní besedou EDO bude proto "souboj" dvou filozofických názorů a pohledů na svět a na jeho vývoj Josefa Šmajse a Stanislava Komárka. Zatímco Komárek chápe kulturu jako pokračování přírody, Šmajs v ní vidí novou nepřírodní vrstvu pozemské skutečnosti. "Chceme, aby lidé našli na Ekodnech informace, setkali se se zajímavými lidmi, kteří dokážou podat problém tak, že to obohacuje," říká za pořadatele Bartoš. "A já osobně bych si přál, aby na Ekologických dnech lidé našli i to, co nehledají: setkání tváří v tvář a přímý kontakt," dodal Bartoš.

V programu letošních EDO ale budou také filmy, cyklistické výlety, divadla pro děti, varhanní koncert a výstavy. Nechybí prvomájový Ekojarmark s ukázkami lidových tradičních řemesel a koncertem v centru Olomouce. Vystoupí například Fleret s Jarmilou Šulákovou, Jan Spálený nebo Vltava.

"Letošní koncert by někomu mohl připadat chudší než před rokem, když náměstí vidělo Janu Kirschner nebo Českomoravskou hudební společnost. "Loni jsme pozvali dražší kapely a hvězdy, protože jsme slavili desátý rok EDO. Letos lidi zveme na zajímavé a svým výrazem zvláštní kapely," uvedl Bartoš. Koncert v centru letos také netradičně končí už po osmé večer. Organizátoři počítají s tím, že publikum se přesune na představení slavného romského souboru Divadlo Romathan z Košic, který vystoupí na nádvoří Tereziánské zbrojnice.

"Je to jedna z akcí, kterou děláme společně s Moravským divadlem a jeho Divadelní Florou. Letos jsem se také dohodli na spolupráci s Academia filmem, který probíhá souběžně s Ekodny, takže některé akce propagujeme společně. EDO jsme také kvůli souběhu tří akcí posunuli více do měsíce května," zdůvodnil Bartoš.

Akci s rozpočtem 500 tisíc korun financuje město Olomouc, ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Lesy ČR a podpoří ji také soukromé firmy.