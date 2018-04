Začíná lyžařská sezona. Bez sněhu a lyžařů

Nová lanovka – první v letošní sezoně – se rozjede na chvilku, jen aby v mlze na vrch Zakletý vyvezla pár vzácných hostů. Už do slavnostního startu vlekaři vědí, že jim tahle pochybná zima pořádně ukrojí z výdělků.

"Je to pro nás ztráta, ale přesně vyčíslit ji zatím nedokážu. Pro nás jsou nejdůležitější Vánoce, snad otevřeme v polovině prosince,“ říká jednatel orlickoústeckého Ski klubu Stanislav Havel.

Podobná scéna se včera opakovala i v Beskydech: v Bílé slavnostně rozjeli první čtyřsedačkovou lanovku. Svezla také jen pár hostů.

Kdy se na horách objeví sníh?

Meteorologové jsou opatrní. „Po dvacátém prosinci by mohla situace na horách vypadat lépe. Ale záleží na tom, jestli teplota trvale klesne pod nulu,“ říká František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.

I vlekařům je jasné, že aby mohli začít vydělávat, muselo by mrznout. "Pokud by teď napadlo půl metru sněhu, země je pořád tak vyhřátá, že by sníh tál. Potřebujeme mráz,“ říká Jaromír Vlček z lyžařského střediska v Bílé. Tamější hlavní vlekař Jaroslav Vrzgula odhaduje, že kdyby v noci klesala rtuť teploměru k minus deseti stupňům, tak i při poledních teplotách na nule by bylo středisko schopno díky umělému zasněžování do čtyř až pěti dnů zprovoznit hlavní sjezdovku.

Sníh je jen na ledovcích Lyžaři řeší letos neobvyklý problém. Sníh totiž není ani na sjezdovkách v okolních státech. Jedinou výjimkou jsou alpské ledovce. Tam musel za sněhem vyrazit osmadvacetiletý Petr Šmídek z Prahy.

"Koupil jsem si nový snowboard a samozřejmě jsem ho chtěl hned vyzkoušet. Jediný sníh je ale v Rakousku na ledovci, takže jsme museli s kamarádem vyrazit tam,“ vypráví Šmídek. Stálo ho to třikrát víc, než by utratil za výlet na české sjezdovky. A stejně si pořádně nezajezdil. "Loni touhle dobou bych mohl jet klidně na Špičák, kde bych projezdil celé dva dny. Tady jsem si sjel sjezdovku čtyřikrát a musel jsem jet domů, abych nějak rozumně dorazil do Čech,“ stěžuje si muž.

Cestovní kanceláře zatím úbytek klientů-lyžařů nehlásí. Kupují si totiž zájezdy až na příští rok. Nebo – stejně jako Petr Šmídek – jedou na ledovec.