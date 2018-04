Začíná festival cestování Neznámá země

První akcí festivalu je autogramiáda moderátora Českého rozhlasu Vladimíra Kroce, který je znám například z pořadu Světem křížem krážem a je autorem knih o Austrálii - Austrálií křížem krážem a Orion hlavou dolů. Lidé si mohou pro jeho podpisy přijít v pátek 20. dubna do knihkupectví Obchodního domu Prior ve Zlíně.

Křest desky a cena pro cestovatele

Slavnostně pak bude cestovatelská akce zahájena v Baťově vile ve Zlíně komponovaným večer mluveného slova a etnické hudby.

Bude zde pokřtěno hudební CD, které je složeno z unikátních nahrávek pořízených v různých koutech světa.

Kdo to byl Eduard Ingriš?

Muzikant, filmař, fotograf a mořeplavec, který na balzovém voru překonal Pacifik a dostal se až do Polynésie. Natočil popravu K.H. Franka...

Více dočtete zde!

Poprvé bude take udělena cena Kantuta za mimořádný přínos pro šíření myšlenek poznání a sbližování kultur naší planety. Ta získala název po mýtické květině dávných Inků, kteří věřili, že přináší nesmrtelnost. Její jméno si zřejmě právě proto vybral i Eduard Ingriš pro svá dvě plavidla. Eduard Ingriš se po vzoru přítele Thora Heyerdala, jednoho z nejznámějších cestovateů na světě, vydal na balzovém voru Kantuta I. a II. napříč Pacifikem do Polynésie.

Program festivalu pátek 20. dubna

16 hodin - autogramiáda moderátora Vladimíra Kroce v knihkupectví OD Prior

20 hodin - slavnostní zahájenní v Baťově vile sobota 21. dubna

dopoledne - postavení indiánské vesnice v parku u zámku (až do 24. dubna), přenos Českého rozhlasu z festivalu neděle 22. dubna

17 a 19 hodin - Divadlo Járy Cimrmana - Švestka pondělí 23. dubna

18 hodin - Miroslav Zikmund - Cesta k záchraně archivu Eduarda Ingriše (přednáškový sál muzea) úterý 24. dubna

18 hodin - Tom Divilek - Zastavte jatky v afrických pralesích středa 25. dubna

18 hodin - Petr Horký a Miroslav Náplava - Výpravy za démonem pouště Gobi - Olgoj Chorchojem čtvrtek 26. dubna

18 hodin - Rudolf Švaříček - Výstup na papuánské ledovce Cartensz a Ngga Pulu Indiánská vesnice v parku

V sobotu 21. dubna vyroste v parku u zlínského zámku indiánská vensice, která příblíží život a kulturu původních obyvatel severoamerického kontinentu. Členové indiánské skupiny budou vyprávět o dobových dovednostech a tradičních zvycích, některé z nich i ukážou. Vesnice, která má své stálé sídlo ve westernovém městečku Šiklův Mlýn na Českomoravské vrchovině, bude v parku až do úterku až do úterý 24. dubna.

Součastí akce je každoročně i vystoupení divadla Jarý Cimrmana, jehož herci letos přivezou svoji hru Švestka. Představení je v neděli 22. dubna v Městském divadle od 17 a 19 hodin.

V neděli bude vernisáž výstavy Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. Při otevření bude besedovat s lidmi Miroslav Zikmund a členové Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita Miroslav Náplava a Petr Horký. Expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně potrvá do 20. května.

Spousta besed a přednášek

Pořadatelé připravili i spoustu besed v přednáškovém sále muzea. V pondělí 23. dubna bude Miroslav Zikmund vyprávět o cestě k záchraně archivu Eduarda Ingriše, vynikajícího českého muzikanta, filmaře, fotografa a mořeplavce.

Tom Divilek ze zlínské zoologické zahrady v úterý 24. dubna bude hovořit na téma Zastavte jatky v afrických pralesích. Zoo Lešná se aktivně připojila k mezinárodní akci zahrad na zastavení ilegálního obchodu s masem z pralesa.

Členové sdružení Camera Incognita Petr Horký a Miroslav Náplava přiblíží výpravu za démonem pouště Gobi - Olgoj Chorchoj a natáčení dokumetu o tomto fenoménu.

O výstupu na nejvyšší papuánské ledovce Cartensz a Ngga Pulu povypráví ve čtvrtek 26. dubna Rudolf Šváříček. Zajimávostí je, že všichni účastníci expedice byla za fantastický výkon "oceněni" malárií.

Co bylo na minulých festivalech

V minulých letech byl festival například věnován Mezinárodnímu roku moří a oceánů, pětistému výročí objevení námořní cesty do Indie portugalským mořeplavcem vasco da Gamou či 30. výročí pobytu prvního Čecha Josefa Sekyry na jižním pólu. Na zlínském náměstí například Pavel Pavel ukazoval pochodování soch Moai z Velikonočního ostrova.