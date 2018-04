Záchranáři se předvedou

Diváci se mohou těšit také na novinkovou soutěž nazvanou záchrana z plavidla, v níž bude družstvo tvořené tonoucím, veslařem a zachráncem předvádět co nejrychlejší záchranu tonoucího i s jeho transportem do vyznačeného prostoru.Přesnou ruku budou účastníci dokazovat při soutěži, v níž budou zachraňovat pomocí míče. Muži budou muset hodit míč na provazu do vzdálenosti 15 metrů tak, aby se dotkl zachraňovaného, ženy se budou trefovat na vzdálenost 10 metrů."Novinkou mistrovství se stane soutěž v poskytování pomoci z motorového člunu, do které se mohou přihlásit nejen záchranáři, ale také policisté a hasiči," uvedl Jan Navrátil. V této disciplině se ale předvedou i řidiči motorového člunu, kteří budou projíždět slalom či couvat do mola."Mistrovství vodních záchranářů odstartuje v sobotu v devět hodin, samotné soutěže však začnou o hodinu později," podotkli organizátoři. Účastníci budou soutěžit do 12 hodin a pak ještě od 14 do 18 hodin a v neděli bude od 9 do 12 hodin k vidění soutěž družstev záchranných týmů.