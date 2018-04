Záchranáři: Rekordní počet úrazů v českých horách

Ačkoli už za 10 minut po úraze lyžaře v Jeseníkách přiletěl na místo vrtulník záchranné služby, muži nebylo pomoci. Podle svědků mladík několikrát za sebou sjížděl svah 'šusem', při poslední jízdě mu ale vypnula lyže a vletěl nekontrolovaně do lesa. Nárazem do stromu si smrtelně poranil hlavu - pokud by měl přilbu, mohl žít, shodli se záchranáři. Více ZDE.

Stovky úrazů

"Minulý týden jsme pomáhali 789 turistům. V předešlých únorových týdnech přitom počet zásahů ani jednou nepřekročil hranici 600," řekl republikový náčelník horské služby Jiří Brožek.

K rekordnímu počtu zranění v minulém týdnu přispěly prázdniny v rovinatém Nizozemsku, odkud především do Krkonoš a Jizerských hor vyrazily desetitisíce turistů. Většina z nich přitom umí lyžovat hůře než průměrný tuzemský rekreant.

"Přesné statistiky o národnosti ošetřovaných rekreantů si sice nevedeme, ale hodně úrazů si způsobili právě Holanďané. Nešlo ale většinou o nic vážného. Holanďané si jako horší lyžaři vybírají mírnější sjezdovky a nejezdí na nich tak rychle jako Češi," uvedl Adolf Klepš, náčelník horské služby v Krkonoších. Právě v našich nejvyšších horách zasahovala minulý týden horská služba 320krát.

8 MRTVÝCH

*Během letošní zimy zahynulo v českých horách na lyžích nebo na snowboardu celkem 8 lidí. *Horská služba vyjížděla během této sezony zhruba k 5700 případům, což je o 600 více než ve stejném období loni. Ve statistice zásahů vedou Krkonoše před Jizerskými horami.



* PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNĚ:

Zraněné skialpinistce z Obřího dolu hrozí pokuta



Prázdniny v Nizozemsku pokračují ještě tento týden. Do Krkonoš i Jizerských hor navíc zamíří během svého volna také školáci z celého Libereckého kraje. "Dospělí by měli na plných sjezdovkách dávat dobrý pozor, aby se jim pomaleji jezdící děti nepřipletly pod lyže. Rodičům doporučujeme, ať děti vybaví přilbami. Uchrání je před těžkými úrazy hlavy," upozorňuje náčelník jizerskohorských záchranářů René Mašín.

Agresivita a neopatrnost

To, že je letošní lyžařská sezona jednou z nejtragičtějších za poslední roky, potvrzují i záchranáři z Beskyd. "Poranění kloubů a hlavy je až o dvacet procent víc, stejné je to s počtem pátracích akcí.

Podle náčelníka Horské služby Beskydy Radima Pavlici je to částečně dáno tím, že sníh napadl brzy a sezona je neobvykle dlouhá. Na vině je ale také rostoucí agresivita lyžařů a neopatrnost.

"Lidé nedbají varování meteorologů, neposlouchají horskou službu," řekl Pavlica. Ta proto musela zasahovat i u případů, které skončily smrtí. Koncem ledna například na Smrku zabíjela lavina. Zasypala skialpinistu, když jel na lyžích korytem potoka.

Vzrostl také počet agresivních podnapilých lidí, které musí záchranáři transportovat do údolí a předávat policii. "Nejhorší případy končí i na záchytce. To je letošní novinka," podotkl Pavlica.

Uskutečnilo se i několik pátracích akcí. Například koncem ledna hledali záchranáři pět hodin dva běžkaře, kteří se ztratili při cestě z Javorového vrchu směrem na Morávku. Našli je zcela vyčerpané. Lidé často přeceňují své síly. "Svátečním lyžařům chybí trénink, starší se pokoušejí vyrovnat mladším," míní Pavlica.

Návštěvníci hor by měli sledovat zprávy horské služby a meteorologů v médiích a na internetu. "Při výletu na hřebeny by se měli dobře vybavit kvalitním teplým vrstveným oblečením a funkčním mobilem, a do terénu by měli vstupovat minimálně v trojicích," uzavírá náčelník Horské služby.

** Co je podle vás hlavní příčinou rostoucího počtu úrazů na sjezdovkách? Dá se jim zabránit? Podělte se o svoje zkušenosti a názory s ostatními čtenáři v diskuzi. Obsáhlejší příspěvky nám můžete poslat na tuto e-mailovou adresu