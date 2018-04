Záchranáři: Lidé bývají i bezohlední

Josefodolská přehrada patří jistě k turisticky přitažlivým místům Jizerských hor.

Vzájemné konflikty pěších turistů s cyklisty, jejich bezohlednost a neodpovědnost trápí přes léto jizerskohorské záchranáře. Do toho si někteří lidé berou k výletům do lesa auto a téměř nikdo neví, co má na horách dělat v okamžiku, kdy se mu něco stane. "Lidé přijdou k úrazu, ale vůbec neumějí své potíže nahlásit. Neřeknou, kde se jim nehoda stala, a ani nedokáží popsat, jak jsou vlastně zranění," uvedl náčelník Horské služby Jizerské hory Miroslav Bíca. "Od jejich hlášení ovšem závisí náš zásah. Podle druhu zranění buď pomáháme sami, anebo například přivoláme leteckou záchrannou službu." Turisté jsou podle náčelníka na horách hodně neohleduplní. "Třeba jen cyklisti a pěší. Ke kolika tady dochází střetům! Obě strany si myslí, že terén je jen jejich a vzájemně se omezují. Pěší vstupují cyklistům do dráhy a ti zase jezdí, jak a kudy se jim zachce, takže ohrožují všechny okolo." Spoustu nepříjemností způsobují záchranářům také motoristé. "No, to je další taková nekalá činnost na horách. Řidiči nerespektují zákazy vjezdu a za borůvkami či houbami si zajedou až na místo. V Jizerkách je tak čilý automobilový ruch," poznamenal Bíca. "Tito lidé navíc hory častokrát plení. Nesbírají totiž pro svou spotřebu, ale pro zisk." Občas se na horách také někdo ztratí. "Moc hledání sice nemáme, ale stane se. Vyjíždíme hlavně v případech, kdy zmizí dítě anebo nemocný člověk, jako třeba diabetik či astmatik," vysvětlil Bíca. "Jinak ale, pokud někdo zbloudí, a nemáme u něho podezření na zranění, není náš zákrok až tak nutný. Lidé si obvykle cestu zpátky najdou sami." Přes léto pomáhá lidem na horách pět stálých záchranářů. "Kromě toho máme v záloze dvaapadesát dalších členů. Ti vypomáhají podle potřeby," doplnil Bíca. "V zimě se pak k nám stálým přidávají další dva muži. Slouží na Severáku a Špičáku, kde je silný lyžařský ruch. V létě tamní stanice takový význam nemají."