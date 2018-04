Plachetnici vyprostil bagr, lidé na její záchranu poslali přes milion

Dva dlouhé týdny ležela historická plachetnice na levoboku poblíž španělské Marbelly a pomalu ji pohřbíval písek.

Plachetnice La Grace Česká školní plachetnice ztroskotala v noci z 25. na 26. října u španělského letoviska Marbella při cestě z Itálie na Kanárské ostrovy, kde měla strávit zimní sezonu. La Grace se jmenuje podle lodi pobělohorského exulanta a prvního českého námořníka Augustina Heřmana. Ten ve službách holandské Západoindické společnosti přeplul několikrát Atlantik. Po osamostatnění začal s La Grace přepadat španělské obchodní lodi a později se stal největším vývozcem tabáku v Americe. Plachetnice pro více než třicetičlennou posádku je dlouhá 32 a široká 6 metrů, stěžně má vysoké až 25 metrů. Dva roky ji stavěli dobrovolníci v Egyptě. Poprvé vyjela na moře v prosinci 2010, loni v květnu ji v Řecku slavnostně pokřtili. Minulou zimu strávila v Karibiku, v letní sezoně brázdila moře mezi Elbou a Korsikou.

Počasí záchrannému týmu nepřálo, minulý týden ke všemu udeřila několikadenní silná bouře a přes loď se valily vysoké vlny. La Grace ale vydržela. A v neděli v podvečer se vrátila na moře.

La Grace má právo žít, rozhodl kapitán

Naděje na záchranu české repliky korzárské lodi z 18. století vzrostly v pátek, kdy do přístavu v Marbelle dorazila záchranná loď Elmar Dos s bagrem. Celý víkend ztroskotanou plachetnici vyhrabávala z mělčiny, aby potápěči mohli zjistit rozsah škod, provizorně utěsnit díry a aby 120tunový trup lodi mohl zpátky na hloubku.

"Loď se podařilo vyprostit, už je na hloubce a drží se nad vodou," hlásil šťastně ze Španělska kapitán lodi Josef Dvorský z Hradce Králové. "La Grace přestála neuvěřitelnou bouřku. Její trup vydržel silné vlny a tím dokázala, že má právo žít dál," vzkázal kapitán.

Teď La Grace čeká cesta do přístavu Algeciras, kde ji vyzdvihnou z vody a přes zimu opraví.

"Přesto, že poškození vnitřku lodi jsou fatální a oprava převýší stavbu nové lodi, rozhodl jsem se a také podepsal, že loď opravíme. Mám tu loď nesmírně rád a udělal bych cokoli pro její záchranu," uvedl Dvorský, který na místě záchranné práce koordinuje.

Během týdne vybrali na záchranu lodi přes milion korun

Do Španělska vyrazil spolu s dobrovolníky poslední říjnový pátek, kdy La Grace ztroskotala. Při nočním kotvení se uvolnila kotva a protože nenastartoval motor, silný vítr zahnal plachetnici na mělčinu (více čtěte zde).

Majitelé po ztroskotání zveřejnili výzvu na záchranu lodi a námořníci i obdivovatelé lodi okamžitě začali posílat peníze. Jen za první den přistálo na účtu La Grace 190 tisíc korun a během prvního týdne se částka vyšplhala dokonce přes milion korun.

"Jsme velmi vděční za jakoukoliv pomoc a jsme velmi rádi, že osud lodi není zdejším lidem lhostejný. Všem moc děkujeme za podporu, velmi si ji vážíme," poděkovala mluvčí klubu La Grace Lucie Forštová.

Ani vybraný milion ale na záchranu lodi zdaleka stačit nebude, jen její vyproštění a odvlečení se odhaduje na dva až deset milionů korun. Pojišťovna pravděpodobně zaplatí opravu lodi, ale ne její transport.

"Ačkoliv se vybraná suma zdá opravdu veliká, a jsme za ní velmi vděční, záchranná operace je finančně o mnoho náročnější. Proto je postoj pojišťovny klíčový. Její jednání je vstřícné, ale dosud nezveřejnila žádné zásadní stanovisko. Ale ani v tom nejlepším případě pojišťovna neuhradí škodu celou, a proto jsou vybrané finanční dary tak důležité," vysvětlil Dan Rosecký, jeden z majitelů lodi a předseda klubu La Grace.

Bagr záchranné lodi odhalil poškozený kýl lodi

Záchranné práce probíhaly celý uplynulý víkend prakticky nonstop. "Nejprve se vybagruje třímetrová jáma po pravoboku lodi. Poté se k La Grace přidělají na tento bok čtyři vaky, každý o výtlaku pěti tun. Potápěči udělají díry pod kýlem, kterým protáhnou popruhy na druhou stranu," popsal v pátek plánovaný postup záchranných prací kapitán.

Po překlopení na druhý bok se postup opakoval a záchranáři kolem lodi udělali obrovský "bazén". Tým musel pracovat velmi opatrně.

"Stále hrozí nebezpečí, že se La Grace může rozlomit nebo potopit, pak by celá záchrana přišla vniveč," obával se ještě v neděli kapitán. Nakonec ale v podvečer přišla dobrá zpráva - La Grace pluje sama, čerpadla stíhají a plavidlo se drží nad hladinou i bez záchranných vaků, přivázané k záchranné lodi.

Hrozilo přitom, že pokud ztroskotanou La Grace nedostali majitelé pryč do 15 dnů, tamní úřady by ji podle španělských zákonů odstranily samy. S největší pravděpodobností by ji zničily (více čtěte zde).

"Naštěstí byl termín patnácti dnů prodloužen o týden," uvedla mluvčí klubu La Grace. Špatné počasí a velké vlny ale dlouho znemožňovaly záchranné práce a tým alespoň držel na břehu nepřetržité hlídky.