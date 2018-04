Na pirátské lodi La Grace spadl přes palubu. Nyní ji pomáhá zachránit

Stejně jako desítky jiných poslal peníze i Michal Novák a nezbývá mu, než držet kamarádům palce. Plachetnice totiž ztroskotala a leží bezmocně na boku u pláže El Cable v andaluské Marbelle. Pokud se majitelům loď nepodaří včas vyprostit, Španělé ji zničí.

"Loď jsem si zamiloval, asi jako každý, kdo se na ní plavil. Mám velkou chuť nějak pomoci, s vyproštěním, opravou nebo čímkoliv, co bude potřeba. Věřím, že se loď nakonec podaří vyprostit a opravit, i když to bude stát nemalé úsilí spousty dobrovolníků a peněz. Alespoň peníze jsem už poslal, zatím ale můžu jen držet palce," uvedl Novák.

Dnes žije s rodinou v New Yorku, předtím bydlel na Sychrově. Na lodi se plavil z Dominikánské republiky přes Atlantický oceán na Azory přes Gibraltar dále do Středozemního moře.

"Je to opravdu smutný pohled na takhle 'vyvrhnutou' La Grace na španělské pláži a vím, že pro Pepu Dvorského a spoustu dalších českých dobrovolníků co jí pomáhalo v Egyptě stavět, to musí být těžké," uvedl.

Nejen on dnes vzpomíná na dramatickou událost, při které zněl varovný výkřik "muž přes palubu!" a při níž se málem utopil. Když kasal vratiplachtu, uhodil jej takzvaný vratipeň, který drží dolní část plachty. "Byl jsem moc rád, že jsem se 'cestou' přes palubu nezamotal do otěží vratipně, které jsem měl na starost a po žbluňknutí do vod Atlantiku se těch otěží mohl držet a nechat se táhnout za lodí," popsal český námořník dramatickou událost.

Během deseti minut stál zase na palubě La Grace. "Naštěstí se celá situace odehrála za klidného počasí, bez vln a za denního světla. Pokud by ale počasí bylo nepříznivé a celé se to odehrálo uprostřed noci, tak šlo skutečně o život a celé to mohlo dopadnout jinak," ještě dnes se leká možných následků Novák. Z této příhody mu zůstala přezdívka "Plaváček".

Solidaritu projevují jedinečné české plachetnici nejen všichni jachtaři z Libereckého kraje, ale z celé země. Zpráva se všemožnými kanály bleskově rozšířila.

"Loď byla stavěná v Egyptě, protože tam používají tradiční technologii výroby, ale pluje pod českou vlajkou. Pro Čechy, kteří mají něco společného s mořem, je to symbol, a proto se jí snaží pomoci. V současné době je to naše největší plachetnice, všichni jsme na ni nesmírně pyšní. Pro české jachtaře je doslova vlajková. Posíláme peníze, jak to jde, zprávy o ohrožení této lodi posíláme dál. Je to takový řetěz," řekla liberecká jachtařka Jana Eichlerová.

Na záchranu La Grace přispívají i děti - rozbíjejí prasátka

La Grace ztroskotala 29. října a Španělé dali majitelům 15 dní na její odstranění. Jinak ji odstraní, jak uznají za vhodné. Loď leží ve dvacetistupňovém náklonu na levoboku. Čeští jachtaři hledají cestu, jak stodvacetitunový trup lodi dostat na větší hloubku. Špatné počasí a vlny to znemožňují a příliv ji pomalu zasypává pískem.

Pomoc pro La Grace Kdo chce přispět, může poslat peníze na účet klubu La Grace. Číslo účtu je 240290748/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Jako variabilní symbol napište 26102012

"Loď sice leží, pojišťovna už ale vybrala firmu, která by ji měla transportovat do loděnice. Naštěstí byl termín patnácti dnů prodloužen o týden," uvedla mluvčí klubu La Grace Lucie Forštová. Podle mluvčí to zatím vypadá tak, že pojišťovna sice bude hradit opravu lodi, ale ne transport. Ten vyjde na 70 až 90 tisíc euro.

"Financování je ještě pořád velmi nejisté. Moc nás překvapila pomoc lidí, vyvolalo to spoustu ohlasů a vlnu solidarity. Píší nám, že dávají aspoň pětistovku, jedno dítě nám napsalo, že vysypalo kasičku s jednatřiceti korunami a posílá nám je," doplnila mluvčí.

Až se La Grace podaří vyprostit, čeká ji cesta do přístavu Algeciras, kde bude loď vyzdvižena z vody a opravena. To chtějí majitelé dokázat přes zimu, aby mohla zase v létě brázdit vody Středomoří.