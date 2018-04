Začaly prázdniny, hory praskají ve švech

Kdo si nepospíšil, trávil dlouhé hodiny v kolonách - jako tomu bylo třeba u Bedřichova v Jizerských horách, stejně jako v krkonošském Špindlerově Mlýně či Harrachově.

V sobotu po deváté ráno už se nedalo zaparkovat u sjezdovek ani v Červenohorském sedle v Jeseníkách. Víkendové "přispání si" tamní lyžaři platili menším pohodlím. Parkovat museli na odstavné ploše šest kilometrů pod horským střediskem. A odtud jim nezbývalo než na sjezdovky vyjet autobusem.

Dlouhé kolony aut a přeplněná parkoviště

Že bude na horách pořádně plno, Markovi z Plzně tušili předem. A pojistili se: na šumavský Špičák v sobotu přijeli pohodlně vlakem. "Pracuji na dráze, takže máme vlak zadarmo. S parkováním je to tady na Špičáku špatné. Kdo nepřijede brzy ráno, moc šancí nemá," vysvětlil René Marek. Lyžovat jezdí s rodinou každý víkend.

Souvislý proud automobilů, táhnoucí se v sobotu do Krkonoš už od Nové Paky, se rozdvojoval před Špindlerovým Mlýnem. Do nejznámějšího českého lyžařského střediska odbočovala většinou auta s německou či holandskou poznávací značkou. České škodovky mířily spíše do levnějšího Podkrkonoší. Městští strážníci ve Špindlerově Mlýně nestačili rozdávat autům botičky.

Prázdninový maraton v Česku potrvá až do 20. března, kdy se budou rekreovat děti z posledních třinácti okresů. Většina českých horských středisek je proto až do března většinou obsazená.

"I teď volají lidé, ale mají smůlu. Od soboty máme pro příštích čtrnáct dní obsazená všechna ubytovací lůžka," uvedla pracovnice Turistického informačního centra v krkonošském Harrachově Marcela Filingerová.

Harrachov přitom nabízí návštěvníkům přes zimu osm tisíc ubytovacích míst. "Lidé si musí lůžka rezervovat včas. Jen málokdy se stane, že někdo objednávku na poslední chvíli zruší a lůžka se uvolní," dodala Filingerová. Plno už je i na Šumavě a v Jeseníkách.

Šance v menších střediscích

Volné pokoje se tak dají sehnat spíše v menších horských střediscích. Například v Jiřetíně pod Jedlovou v Ústeckém kraji. "Volných míst máme dost po celou dobu jarních prázdnin. Jsme tu zapadlí, takhle nádherná zima dlouho nebyla," láká turisty Jana Krejčová z tamního hotelu Jedlová hora.

Lidé, kteří se pro horskou rekreaci rozhodli na poslední chvíli, mají ještě šanci například v Beskydech. Paradoxně volněji mají spíš levnější chaty a ubytovací zařízení. Například chata Javorový na vrcholu stejnojmenné hory v těšínských Beskydech, k níž vede sedačková lanovka, má na příští týdny volných zhruba čtyřicet lůžek. "Máme tu lyžařské zájezdy, individuální turisté se tu moc neubytovávají," říká chatař Viktor Pavlík. Javorový přitom nabízí ideální podmínky pro běžkaře i sjezdaře - hned pod chatou začíná třičtvrtěkilometrová sjezdovka.