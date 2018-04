Zabili nám Abeho!

Muž, který vedl Sever k vítězství nad Jihem ve válce o osvobození otroků. Billy Price má velký dramatický talent. Vypráví o Washingtonu před 135 lety tak plasticky, že stačí zavřít oči... "Lincoln byl nabitý energií a plány. Ten deštivý pátek se vydal pozdě odpoledne v kočáru na projížďku po Washingtonu, měl důvod oslavovat. Právě se mu vrátil z války syn Robert, živý a zdravý. Město je stále plné nemocnic a lazaretů, hrobníci a výrobci rakví mají plné ruce práce. Nevydlážděné ulice jsou plné špíny, která tak páchne, že cizí diplomaté si demonstrativně ucpávají nosy. Budova Kapitolu je taktak dostavěná. A tady, kolem Fordova divadla, to už je vůbec divočina. Pár kroků na jih od Pennsylvania Avenue je místo, kterému místní přezdívají Hookerova divize, jsou tam totiž ubytováni vojáci generála Hookera" (ranger Price nemusí ani zdůrazňovat dvojsmyslnost tohoto názvu - hooker zároveň znamená šlapka). "Stejně smutně proslulá je i sousední čtvrť, ta má ještě horší pověst - stačí jen vyslovit její jméno - Zátoka vražd." Ranger Price se nadechne. "Kolem půl deváté večer přijíždí Lincoln se ženou a dvěma hosty k divadlu. Prezident měl divadlo rád, a proto si naplánoval toto páteční zpestření - vidět naposled populární komedii Náš americký bratránek. Když Lincolnovi vešli do prezidentské lóže," ukázal ranger Price rukou vlevo za sebe nad jeviště, "všichni lidé v hledišti nadšeně povstali, hra se zastavila a orchestr zahrál ´Sláva tobě´." Ale zdaleka ne všichni planuli nadšením pro Lincolna. John Wilkes Booth, mladý herec z proslulé herecké rodiny, věnoval své sympatie poraženému Jihu a v Lincolnovi viděl člověka, jenž pokořil Jih a je jen zdrojem problémů. Spolu s několika kumpány nejprve plánoval Lincolnův únos, ale když se dověděl, že prezident přijde do Fordova divadla, připravil se na jiné "řešení" - vraždu. Lincolnovi už byli skoro hodinu v lóži, téměř dvoumetrový prezident (vysoký 190 cm) se houpal v křesle a se zájmem sledoval představení. Tou dobou Booth přivázal svého koně za divadlem a vešel do nejbližšího baru. "Láhev whiskey," poručil. Jakýsi muž herce poznal a řekl mu: "Nikdy nebudete takový herec, jakým byl váš otec." "Až odejdu z jeviště, budu nejznámější muž Ameriky," prý mu odpověděl Booth. Po desáté vešel Booth do divadla a poté do chodbičky spojující prezidentskou lóži. Chybělo tehdy ještě hodně času do doby, než se kolem prezidentů začali motat mohutně stavění páni s dráty vedoucími do uší. Nikdo Boothe nezastavil, vždyť všichni ho znali. Vše měl promyšlené do detailu. Už dopoledne vyvrtal díru - velikosti deseticentu - do dveří vedoucích k lóži. Venkovní dveře zapřel dřevěnou tyčí, aby se nikdo nemohl dostat dovnitř. Představení znal zpaměti a čekal na jediné - až se na jevišti objeví herec Harry Hawk, aby pronesl nejkomičtější větu z celého Našeho amerického bratránka. Když obecenstvo vypuklo smíchy, Booth rychle vešel do lóže s malou pistolí "derringer" v rukou. Přiložil ji k Lincolnovu temeni a zmáčkl spoušť. Výstřel zanikl ve všeobecném veselí. Ještě stačil bodnout dýkou do levé paže majora Ratbonea, Lincolnova hosta. Pak Booth skočil skoro z třímetrové výšky z lóže doprostřed jeviště. Ale zamotal se do vlajky na kraji lóže, takže si zlomil kotník. Zvedl nad hlavu zkrvavenou dýku a vykřikl do šokovaného hlediště : Sic semper tyrannis!, heslo státu Virginie - tak vždy tyranům. Rychle přeběhl jeviště a zmizel zadním východem ke svému koni. Prchal směrem na Jih, o kterém si myslel, že zachránil. Komedie se změnila v tragédii. "Doktora, rychle, je můj muž mrtvý?" vzlykala Lincolnova žena Mary. Třiadvacetiletý vojenský lékař Charles Lealy, který ukončil studia medicíny pouze dva měsíce před atentátem, přiběhl k lóži. Dveře byly blokované, teprve major Ratbone odstranil zapříčenou tyč. Mladému doktorovi stačil jeden pohled na prezidenta v bezvědomí, kulka uvízla v Lincolnově hlavě hned za levým uchem. "Zranění je smrtelné," konstatoval, převážet prezidenta kamkoli do nemocnice by bylo zbytečné. V divadle nastal chaos. Doktor Lealy vyběhl z divadla na ztemnělou ulici shánět pomoc. Ve vchodu protějšího domu se objevil jakýsi muž s lucernou: "Přineste prezidenta sem," křičel. Skupinka lidí přenesla bezvládného prezidenta do protějšího domu, uložili ho do nejlepšího pokoje. Ale postel byla pro dlouhého a hubeného prezidenta příliš krátká. V domě německého imigranta Williama Petersena strávil Poctivý Abe svou poslední noc. Kolem se hemžili politici, ministři, v koutě tiše plakala Mary Lincolnová. Syn Robert ji držel za ruku. Doktor Lealy seděl u postele a čas od času měřil prezidentovi puls. V sobotu ráno v 7.22 vydechl Lincoln - aniž se vůbec probral k vědomí - naposledy. Bylo 15. dubna 1865. Končil týden, který začínal s takovým nadšením. Booth mezitím prchal na Jih. Na ulicích se objevil zatykač: "Vyhlašujeme odměnu 100 000 dolarů za dopadení vraha našeho milovaného prezidenta Abrahama Lincolna." 26. dubna Boothe a jeho komplice Davida Herolda vypátrali vojáci ve stodole na tabák u virginského Port Royal. Herold se vzdal, Booth ne. Vojáci se jej snažili vypudit střelbou a zapálením stodoly. Prý jeho poslední slova zněla: "Řekněte mé matce, že jsem zemřel pro vlast a udělal to, co jsem považoval za nejlepší." Ranger Price skončil. Ve Fordově divadle bylo dvě tři vteřiny ticho, pak se ozval potlesk.Fordovo divadlo ve Washingtonu (511 10th Street) i protější Petersenův dům, v němž Lincoln zemřel, je možné navštívit denně od 9 do 17 hodin, a to zdarma. Zavřeno je pouze 25. 12. Součástí divadla je i muzeum. Obě historické budovy obhospodařuje Správa národních parků (National Park Service).Další informace můžete nalézt na internetu www.nps.gov/foth.