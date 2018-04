Zabijácké kopce a pod nimi moře. Mallorca je pro cyklisty to pravé

Mallorca je ideální pro silniční kola, ale uspokojí i ty, kteří jezdí rádi na kolech trekových. V neposlední řadě nabízí i zajímavé bikové terény.

Na kolům zaslíbený ostrov se mohou cyklisté vypravit individuálně, nebo organizovaně v rámci specializovaných kurzů do cyklohotelů, kde dostanou veškerý cyklistický servis. Zatímco závodní profi týmy sem jezdí zejména v zimě a na začátku jara, milovníkům cyklistiky se vyplatí vyrazit na ostrov od poloviny března až do června.

Ačkoli stále zbývá pár měsíců, začíná teď nejlepší období na přípravu, přihlášky na tréninkové a pobytové kempy a hlavně na koupi levných letenek.

Na Mallorce se dají skvěle kombinovat hory, které se rozkládají na severozápadě, s rovinou, jež pokrývá víceméně celý zbytek ostrova. Kdo nechce přijít o velké kopce, měl by uvažovat o ubytování někde v jejich blízkosti. Ideální je Palma a okolí, případně i takové místo jako je Alcúdia na severu země. Zajímavou alternativou jsou kvalitní hotely ve vnitrozemí, které vznikly přestavbou ze starých šlechtických sídel. Špičku mezi nimi představuje například Read's Hotel u Santa Maria del Cami pár kilometrů severovýchodně od Palmy.

Mallorca – pohoří Tramuntana Jedno z těžších stoupání na Mallorce.

Jako ochutnávku si pojďme projet dvě skvělé, byť náročnější trasy, které jsme absolvovali při červnovém testu silničních kol Giant. Jsou vhodné jak pro silniční, tak i treková kola.

1. Krásné a pohodové vnitrozemí napříč ostrovem

Vyrážíme ze Santa Maria del Cami pár kilometrů nad Palmou po silničce směr Santa Eugenia a dál na východ. Je krásné teplo, 27 stupňů Celsia, vzduch se tetelí, ale mírný vánek při jízdě aspoň trochu osvěžuje. Už jen průjezd městečkem a jeho úzkými uličkami je zážitek. Pak se otevře rovina, protkaná silničkami, cestami a políčky ohraničenými kamennými zídkami.

Může se hodit V Česku má nejpropracovanější systém tréninkových kempů na Mallorce jak pro sportovce, tak i pro amatérské milovníky kol Alltraining.cz známého cyklotrenéra a cyklonadšence Vojty Berana. Jeho kempy nabízejí výborný hotel, trénink pod dohledem trenéra, masáže, dietologický dohled atd. Letenka z Prahy do Palmy, pokud se koupí pět, šest měsíců dopředu, stojí i pět až 5 500 Kč.

Ze Santa Eugenia jedeme na Sencelles, Costitx, přehoupneme se přes malé kopečky a brzy projíždíme Sineu. Na 28. kilometru jsme téměř v srdci Mallorky. Někde jedeme ve dvou řadách, jinde v jedné, podle provozu na silnici. Často je střídají úzké asfaltové cesty, které jsou takřka bez automobilového provozu. Ty jsou úplně nejhezčí, chce to ale tyto možnosti dobře znát nebo dopředu prostudovat.

Ze Sineu míříme do Petry, a pak přímo na jih k městečku Felanitx (55. km). To jsme už v jihovýchodním cípu ostrova. U Felanitxe lze vyšlapat výbornou horskou prémii na 507 metrů nad mořem vysoký vrchol kopce, kde sídlí klášter Sant Salvador. Kopec je to pořádný, vidět je už z velké dálky a cyklistům dá pěkně zabrat. My jsme byli trochu v časovém presu, proto jsme z Felanitxe pokračovali ´bez prémie zpět do centra ostrova na Porrerres (66. km), kde jsme si ve stínu na náměstí dali špagety s mořskými plody.

Po milé přestávce znovu do sedel a už směr domov. Tempo se dramaticky zvyšuje, přes Montuïri objíždíme další velký kopec Randa Cura do Algaidy (88. km). Pak už je to pouhých 20 kilometrů zpět do hotelu k Santa Maria del Cami.

Nakonec 105 kilometrů dáme za 3 hodiny 40 minut čistého času, ale jet se to samozřejmě dá i jako celodenní výlet, v klídku a pohodě. Není nutné dojet až do Felanitxe, podobný ostrý výjezd se dá udělat i na mnohem bližší kopec Randa Cura.

V poklidném tempu ve vnitrozemí Mallorky.

2. V horách s úžasnými výhledy

Toto je jedna z královských etap Mallorky (ujeli jsme 113 km). Vyrážíme raději hned po snídani ze Santa Maria del Cami přímo na západ směr Esporles. Tempo máme pohodové, není třeba spěchat, už proto, že cesta bude dlouhá a během ní přijdou velká, nekonečná stoupání. První začíná právě v Esporles, stoupá se asi sedm kilometrů až do téměř 600 metrů serpentinami do osady Nova Valldemosa. Na 27. kilometru máme malý odpočinek, pak sjíždíme nejdříve kolem hlavní Valldemosy přes Deiu až do Solleru (50. km). Začínají první krásné výhledy na moře a skály. Soller je pak mimochodem nejnižším místem celé trasy, jen asi 60 metrů nad mořem.

Sjezd s výhledem na moře. Sjezd v okolí Port de Sóller na severozápadním pobřeží Mallorky.

Vyplatí se dobře se občerstvit, nabrat vodu, protože přichází horská prémie "mimo všechny kategorie" 15kilometrové stoupání serpentinami do asi 900 metrů pod Puig Major (1 447 metrů – nejvyšší hora Mallorky). Dá zabrat, ale rázem jsme na 67. kilometru a první a mnohem těžší půlku trasy máme rázem za sebou. Pak projíždíme temným tunelem (pozor na auta) a sjíždíme horami kolem dvou jezer Cúber a Gorg Blau. Kousek za druhým jezerem přichází poslední párkilometrové stoupání a pak konečně padáme přes průsmyk Col de sa Batalla do městečka Calmari (90. km).

Tady už jsme opět na rovině a pokračujeme v klídku přes Llosetu a Alaró zpět do Santa Maria del Cami. Trasa je to určitě těžká, ale nesmírně krásná a může mít různé varianty.