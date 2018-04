VIDEO: Vlny, jaké chcete. Vyprahlý Texas otevírá bazén pro surfaře

V texaském hlavním městě Austinu se v pátek 7. října otevírá první surfpark na severoamerickém kontinentu. Dostal název NLand. Umělá vodní vlna se tu zvedá v různých výškách, takže si na své přijdou jak zkušení surfaři, tak ti zcela začínající.

Vlny různé výšky a intenzity umí spustit moderní technologie WaveGarden. Experti jezdí v části zvané Rif, ti nejlepší zažívají více než půlminutovou jízdu. Pro rekreační sportovce je tu část zvaná Inside Wave, tedy vnitřní vlny. Děti a začínající milovníci prkna se učí jezdit v zálivu.

„Jako kdybyste byli v Kalifornii na opravdových vlnách,“ rozplývá se po jízdě ve zkušebním provozu jeden ze sportovců.

Tým kolem inženýra a nadšeného surfaře Douga Coorse musel především vymyslet, jak do bazénu dostat spoustu vody, aniž by byla čerpána z některého místního zdroje. Voda je totiž v Texasu dost ceněným zbožím. Odborníci proto vyvinuli speciální systém na zachytávání dešťové vody, která se v nádrži díky bio-filtraci přes řasy a ryby přesouvá do hlubokého rezervoáru a přes filtrační systém vede do bazénu. Takže i v dobách největšího sucha by měl být surf park NLand s vodou soběstačný.

A kolik ta legrace stojí? Od 60 do 90 dolarů za hodinu, tedy kolem dvou tisíc korun. Lekce s lektorem pak vyjde na 65 až 190 dolarů za hodinu a půl. Ale za pět dolarů se můžete jít podívat dovnitř do parku jen tak na břeh.