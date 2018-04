Za 40 vteřin třikrát hlavou dolů! Tip na skvělý zábavní park v Německu

Bayern Park Najdete ho asi 20 kilometrů od Landau an der Isar , které leží u dálnice z Deggendorfu do Mnichova.

Vstupné je pro dospělé 16 eur, pro děti od 100 do 140 centimetrů výšky 13,50 eura. Atrakce jsou zdarma kromě dvou bobových drah, které se platí zvlášť a jedna jízda vyjde na 1,50 eura.

Otevřeno je od 9 do 18 hodin.

V parku, který je velký jako 56 fotbalových hřišť, je několik restaurací a stánků s občerstvením, na toaletách jsou přebalovací pulty. Více na: www.bayern-park.de