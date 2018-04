Zábava na lyžích: dálkové běhy, závody s dětmi i jízda s pochodněmi

O zážitkových nočních bězích série NightRUN vás informujeme pravidelně, ale víte, že se v noci běhá i na běžkách? Night Light Marathon, při němž běžci na lyžích s čelovkami zaplní stadion v Bedřichově v Jizerských horách, zahájí letošní seriál SkiTour v pátek 30. prosince.

Na běžkách po Česku

Propozice, ceny startovného, podmínky, registrace i informace o špičkovém servisu pro všechny závodníky najdete na webových stránkách SkiTour, největšího seriálu v běhu na lyžích v Česku. Ten letos už podesáté objede Jizerské hory, Šumavu, Orlické hory, Beskydy, Javorníky a Jeseníky. Klání odstartuje v pátek 30. prosince jedinečný závod s čelovkami Night Light Marathon v Bedřichově, kde se poběží tratě 35 a 17,5 km volně.

Běžkaři znají Jizerské hory jako zemi zaslíbenou běžeckému lyžování.

Následovat bude o víkendu 21. a 22. ledna Kašperská 30 v Kašperských Horách, o týden později Karlovská 50 ve Velkých Karlovicích a další víkend Orlický maraton v Deštném v Orlických horách. Termín od pátku 17. do neděle 19. února bude patřit Jizerské 50 a poslední únorový víkend seriál zakončí JeLyMan, jesenický lyžařský maraton na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku.

Dětský závod na Dolní Moravě

Night Light Marathon začíná na bedřichovském stadionu, kde startuje i legendární Jizerská 50.

Plánujete silvestra na Dolní Moravě? Kromě sjezdových tratí, snowparku, crossové a sáňkařské dráhy, fat biků, bobové dráhy, běžeckých tratí, jízd rolbou a hitu letošního roku v podobě Stezky v oblacích si tu užijete i spoustu zábavy. Na první oblíbenou noční show Adventure night si sice musíte počkat až do konce ledna, ale zato už ve čtvrtek 29. prosince můžete děti přihlásit na Mamutíkův maškarní lyžařský závod pro nejmenší.

Nejmenší lyžaři tak mají skvělou příležitost bavit se, soutěžit a porovnat lyžařské dovednosti. Závod probíhá v Dětském ski parku Amálka za doprovodu hudby, moderátora a samozřejmě oblíbeného maskota Mamutíka. První kategorie je určená pro děti do 5 let, druhá pro děti od 5 do 8 let.

Startuje se ve 14 hodin, registrace začnou o hodinu dřív v kanceláři lyžařské školy v chatě Amálka, startovné stojí 70 Kč a na oficiální účastníky závodu čekají parádní odměny. Nezapomeňte tedy na zimní dovolenou kromě lyžařského vybavení a helmy pro děti přibalit maškarní kostýmy!

Lyžařské areály Belveder a Nad nádražím v Železné Rudě na Šumavě propojuje společný skipas.

A pokud chcete závodit v jednom týmu společně s dětmi, využijte Silvestrovský Salomon Family Cup 2017 – ten se koná o pouhé dva dny později, v sobotu 31. prosince.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi na Špičáku

Chystáte se nový rok přivítat na Šumavě poblíž Železné Rudy? Ať už si vyberete běžky a dlouhé výlety po šumavské magistrále anebo sjezdovky a některý z osvědčených lyžařských areálů, zajímavou podívanou můžete zažít v sobotu 31. prosince v lyžařském areálu Špičák.

Tradiční silvestrovský sjezd černé sjezdovky Šance s pochodněmi přináší fantastickou podívanou.

Po setmění tu začne tradiční silvestrovský sjezd černé sjezdovky Šance s pochodněmi, jímž se členové místní Horské služby a šumavští lyžaři loučí se starým rokem. Přijít můžete už odpoledne, samotný sjezd začne v 17.30 a pod nejprudší částí černé sjezdovky bude připraveno občerstvení, oheň, hudba a ohňostroj.