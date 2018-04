ZA ZVLÁŠTNOSTMI RUMUNSKA

Rumunsko otevírá v Praze svoji první kancelář, která by měla turistům poskytnout všechny dostupné cestovatelské informace. Rumunské centrum pro turistiku sídlí v pražské Mikulandské ulici 2/123 a podle jeho ředitelky Veroniky Micleaové by kromě obecných informací chtělo české cestovatele nalákat hlavně na zvláštnosti Rumunska: divoké hory či rozvíjející se agroturistiku. "Chci, aby Rumunsko bylo v Česku známo nejen mořem a kláštery," uvedla Micleaová. Centrum, pobočka rumunského ministerstva turistiky, bude pouze poskytovat informace, nikoli prodávat zájezdy. Svoji činnost zahájí 8. února, otevřeno bude mít denně kromě víkendu od 9.30 do 17 hodin. Telefon a fax: 02-24911160; email: romaniatourism@volny.cz.