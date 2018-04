Za zkamenělými stromy v Jestřebích horách

Na Žaltman se chodí zadarmo, ale za araukarity se platí vlastním potem. Chcete-li se na ně podívat, nebo si dokonce nějaký odnést, musíte hledat. Není to nic těžkého, protože už při prvním pohledu na takový kámen jasně poznáte, že je to bývalý strom.

Pokud ovšem nejste místní znalci, musíte prochodit několik údolí s potůčky uprostřed, pozorně se dívat na bývalé meze nebo prohlížet místa, kde voda odplavila hlínu až na kamenité podloží.

Druhé největší naleziště araukaritů

Araukarity si můžete klidně odnést domů, protože nejsou příliš vzácné, drahé ani vědecky cenné. Jsou "jen" zajímavé. Podkrkonoší a zvláště okolí Nové Paky jich ukrývá velké množství. Je zde totiž druhé největší naleziště hned po tak zvaném Zkamenělém lese v americké Arizoně. Větší cenu mají jen velké kusy, jako je například osmimetrový kmen před novopackým muzeem.

"Přesto je odtud začátkem devadesátých let odváželi Němci na nákladních autech," vzpomíná místní milovník přírody Ivo Halás.

Stromy, které v Jestřebích horách nacházíme, zkameněly pod vrstvami bahna, protože k nim nemohl vzduch. Jsou to buď třetihorní předchůdci tisů, okolo kterých se proháněli dinosauři, nebo ještě starší plavuně a přesličky z prvohor, které pamatují trilobity.

Nejen zkameněliny

Jestřebí hory ovšem nejsou zajímavé jen pro amatérské geology nebo botaniky. Malým pohoříčkem totiž křižuje mnoho turistických značek a terénních cyklistických tras. Značkařům se povedlo je na většině tras oddělit od sebe, a tak si cyklisté a pěšáci navzájem nevadí.

Centrem celé oblasti se stala samota Paseky (neboli Brendy), ke které vede z Radvanic silnička. Do tak krásné přírody jaká je v jejím okolí, je ovšem přímo hřích vjíždět autem.

Klasická turistická trasa tedy začíná na nádraží v Malých Svatoňovicích, vystoupá na Žaltman, sejde dolů na Brendy do turistické chaty, a pokračuje dál do Petříkovic nebo Markoušovic na vlak. Je to výlet akorát na jeden pěkný den.

P.S.: Baterku s sebou, protože po cestě je možné si prohlédnout spousty betonových bunkrů postavených před druhou světovou válkou

Zajímavé je, že cesta vede neustále po staré jazykové hranici, do konce války se na sever od ní mluvilo německy a na jih česky. Svatoňovice byly přesně na pomezí, a tak ještě dnes je možné zahlédnout i jejich druhý název Schwansdorf.

O araukaritech Tipy pro hledače zkamenělých stromů:

Chcete-li vidět, jak araukarity vypadají ve skutečnosti, zajděte do kapličky nad pramenem Panny Marie v centru Malých Svatoňovic, kde je celá scenérie znázorňující místní ženu modlící se k Marii yyskládaná z velkého množství araukaritů.



Větší kusy jsou místěné v parku proti kostelu. Větší i menší kusy lze najít v širokém okolí samoty Paseky, nebo-li v místním místopisném názvosloví Brendy. Naleziště araukaritů:

Nová Páka, Mradice, Kryry u Loun, Rakovnicko, Doupovské hory, Zbůch, Nové Strašecí, Arizonský a Yellowstone National Park (USA), Lesbos (Řecko), Herľany (Slovensko).



Muzea s velkými sbírkami:

Nová Páka, Louny, Kadaň, Chemnitz (Německo) Tipy na výlety v okolí Jestřebích hor - ZDE.