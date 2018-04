Za záchodky na Ryanairu se bude platit kreditní kartou

"Boeing nebyl schopný přijít s řešením platby mincemi, proto jsme navrhli platbu kreditní kartou a oni tuto možnost nyní zkoumají," prohlásil šéf irského nízkonákladového přepravce Michael O´Leary na tiskové konferenci v Dublinu. "Lidé nevěří, že to můžeme myslet vážně. Ale my to myslíme naprosto vážně," zdůraznil.

"Nakonec to zrealizujeme. Jen to nebude okamžitě, protože nám zatím chybí funkční mechanismus platby," řekl O´Leary.

"Jedním z pozitivních dopadů bude každopádně to, že se sníží obrovský počet zbytečných návštěv záchodků, které rozčilují i samotné pasažéry. Náš průměrný let trvá hodinu, většina lidí proto použije toaletu před nástupem na palubu, a pak to vydrží až do přistání," domnívá se O´Leary.

Poplatky za toalety mají přinést Ryanairu, aerolinkám, které nyní patří k nejvýdělečnějším a nejagresivněji expandujícím v Evropě, další zdroj příjmů.

Ryanair odhaduje, že pokud 20 procent pasažérů utratí za toaletu jednu libru, celkem by to znamenalo zisk 15 milionů liber za rok (467 milionů Kč) - což by v budoucnu mohlo pro cestující znamenat ještě levnější letenky.

"Všechny ty bohulibé řeči jako že když nabízíte na palubě čaj a občerstvení, pak nemůžete účtovat za vstup na toaletu. Dobře tedy, vstupné bude zdarma, ale abyste mohli z toalety ven, budete muset tu libru zaplatit," zakončil O´Leary.