Za whisky na skotskou Vysočinu

Skotské palírny whisky Skotská whisky se vyrábí ve čtyřech hlavních oblastech: Highlands (Vysočina), Lowlands (Nížina), Speyside a ostrov Islay. Říká se, že Lowland Malt Whisky jsou lehčí a jemnější, Highland Malt Whisky mají ovocnou příchuť a Islay Malt Whisky jsou nápoje výrazné rašelinné vůně a chuti. Nejznámější palírny v různých oblastech jsou následující: Highlands – Glen Garioch, Glengoyne, Glenmorangie, Balmenach, Balblair, Knockdu, Pulteney, Speyburn, The Dalmore, Tullibardine, Glenturret, Dalwhinnie, Talisker Lowlands – Auchentoshan, Glenkinchie, Bladnoch Speyside – Chivas Brothers, The Benriach, The Glenlivet, Glen Moray, Speyside, The Balvenie, Strathisla, Glenfiddich Ostrov Islay – Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, Bunnahabhain, Caol Ila, Lagavulin, Laphroaig