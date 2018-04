Za vínem do údolí řeky Áry, divoké dcery Rýna

může se hodit CO JEŠTĚ VIDĚT

Villa Rustica

V 80. letech minulého století byla při stavbě silnice do vinařského městečka Ahrweileru objevena na úpatí pohoří Silberberg obrovská římská stavba z 5. století, pojmenovaná Villa Rustica. Vykopávky a nalezené nástroje a nádoby přinesly důkazy o zrodu německé vinařské tradice, započaté před 1500 lety Římany. Walporzheim

Romantická vinařská osada Walporzheim vítá návštěvníky v pověstné Brogsitterově vinárně "Weinhaus Sanct Peter" již od roku 1246. Rodina Brogsitterů se vínu upsala před mnoha generacemi a dnes nabízí v historických prostorách se starými kamennými podlahami, trámy a krby místní speciality í vína špičkové kvality. Přilehlý Hotel Sanct Peter ve vile z konce 19. století, zařízený v typických barvách údolí řeky Ary, nabízí hostům návštěvu návštěvě sklepa, kde se podávají slavné sekty rodiny Brogsitterů, často zdobící oficiální tabule německých státních návštěv. Klášter Marienthal

Příjemné posezení v zahradě ve starých zdech augustiniánského kláštera najdete na konci vinné stezky v osadě Marienthal, kde stojí historický hostinec Weingut Kloster Marienthal. Jeho majitel, vinař Franz-Josef Appel, nabízí kolemjdoucím nejen vynikající víno a tradiční jídlo, ale v romantických zříceninách kláštera z roku 1137 často pořádá koncerty pod šitým nebem . Vládní bunkr Růžová zahrada

Vydáte-li se od augustiniánského kláštera z Marienthal po Klášterní stezce (Kloster Straße) vzhůru mezi vinicemi do kopců, najdete v hoře ukryté muzeum, jaké jen tak někde na světě neuvidíte. Komplex s krycím názvem Růžová zahrada najdete v idylické vinařské krajině, zakrytý vzrostlými stromy. Až 19 kilometrů dlouhý labyrint chodeb sto metrů v hloubi kopce byl v letech 1960 až 1972 vybudován v prostorách železničního tunelu, který nikdy nesloužil svému účelu. "Alternativní sídlo ústavních orgánů Spolkové republiky Německo", jak se původní komplex i nynější muzeum oficiálně nazývají, mělo v případě potřeby poskytnout útočiště celkem třem tisícovkám lidí. JAK SE TAM DOSTAT

Autem pojedete přes Rozvadov, Norimberk a Frankfurt. 700 km dlouhá cesta z Prahy do Bonnu trvá kolem osmi hodin. Údolí Áry je pak třicet kilometrů na jih. Do bývalého hlavního města Spolkové republiky můžete také letět přímým spojem z Prahy s nízkonákladovou společností www.germanwings.com. Více informací o akcích a ubytování na www.bonn-region.de.