Za vínem do města, kde se nad větrnými mlýny dá zvítězit

20:28 , aktualizováno 14. února 10:27

Všichni vaši přátelé odjíždějí houfně na hory a vám při představě studeného klimatu naskakuje husí kůže? Nemůžete se dočkat, až zasvítí sluníčko, abyste vyrazili na poklidný výlet za vínem? Zahoďte kalendář, přestaňte počítat dny do začátku jara. Řešení leží jen kousek od moravsko-rakouské hranice a ze Znojma je vzdáleno, jen co by kamenem dohodil. Městečko jménem Retz potěší výletníky i v zimě.