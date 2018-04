Za větrnými mlýny a elektrárnami

Může se hodit Jak se tam dostat?

Do Jindřichovic pod Smrkem je možné dojet po silnici přes Frýdlant v Čechách, směrem na Nové Město pod Smrkem (silnice 291), asi po 5 km je odbočka přes Dolní Řásnici výrazně označena ukazatelem Jindřichovice pod Smrkem - větrné elektrárny. Obec je také poslední stanicí na železniční trati z Frýdlantu v Čechách. V obci vedou k elektrárnám ukazatele. Klíčová je odbočka ze silnice v centru obce (na výrazné křižovatce vlevo, na okraji obce opět vlevo a po zpevněné cestě je možné dojet až k elektrárnám. Větrný mlýnek stojí u Jindřichovic na pozemcích společnosti Lunaria, odbočka k malému parkovišti u polní cesty ke statku je na začátku obce vlevo. Muzeum je v centru obce. K objektům dvou starých větrných mlýnů je možné dojet odbočkou ze silnice z Frýdlantu do Liberce v Albrechticích u Frýdlantu. Mlýnu u bývalé obce Vysoký stojí na kopci, který je patrný z pravoúhlé zatáčky 2 km západně od Albrechtic. Samotné torzo mlýna je zakryto porostem, ale dobrým orientačním bodem je vedle stojící stožár mobilní telefonní sítě. K dalšímu mlýnu je možné pokračovat podhorskou silničkou přes Horní a Dolní Vítkov a z okraje Chrastavy pak prudce doprava do obce Václavice k odbočce na Uhelnou. Kdy přijet?

Během turistické sezony je mlýnek v areálu Lunarie přístupný od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, návštěvníci se ohlašují zvoněním na malý zvon u vchodu. Termíny prohlídek větrných elektráren s výkladem jsou uváděny na stránkách obce Jindřichovice pod Smrkem (www.jindrichovice.cz), konají se zpravidla v sobotu se srazem účastníků v 10 hodin u elektráren. Pod elektrárnami bude postaven i informační pavilon s monitory, které budou návštěvníky informovat o aktuálních parametrech provozu větrných elektráren. Torzo větrného mlýna na místě bývalé osady Vysoký je volně přístupné, mlýn u Uhelné je jako soukromý rekreační objekt nepřístupný, ale je dobře patrný z veřejné komunikace. Informace

Oficiální stránky obce Jindřichovice pod Smrkem - www.jindrichovice.cz

Publikace "Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku", autor Martin Janoška, vyd. Libri Praha, 2003. Turistická mapa Jizerské hory - Český ráj, 1:100 000 z edice Shocart active, č. mapy 203.