Za vánočními betlémy napříč Českem

Muzea a výstavy

Proto, abyste viděli co nejvíce druhů betlémů, nemusíte objíždět všechna města a kostely. Můžete navštívit některé z muzeí či výstav a vše si v klidu vychutnat na jednom místě. Celoročně je v provozu Muzeum betlémů na Karlštejně. Uvidíte tu nejrozmanitější druhy jesliček od klasických dřevěných až po netradiční vyrobené například z cukru nebo chleba.

Jedinečný křišťálový betlém můžete vidět ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Hlavním lákadlem muzea je Karlštejnský královský betlém, největší loutkový betlém s postavami deseti nejvýznamnějších českých panovníků. Pro děti je zase přichystaná kolekce mechanických betlémů či pohyblivá alchymistická dílna z doby Rudolfa II. V prosinci je muzeum otevřeno denně od 10 do 17 hodin a cena základního vstupného je 50 korun.

V Praze se už tradičně koná výstava betlémů v areálu kostela Panny Marie Sněžné. Sedmnáctý ročník výstavy Betlémy a vánoční tradice pořádá Betlém klub v čele s českým malířem a grafikem Jiřím Votrubou, jehož dvě díla zde také budou k vidění. Výstava se zabývá jak současnou tvorbou, tak tradičními historickými jesličkami a chce poukázat na rozmanitost materiálů i zpracování, která dělá každý z betlémů unikátním.

Se začátkem adventu přichází také čas všech tradičních vánočních aktivit a zábav.

Budete si moci prohlédnout okolo 200 exponátů, mezi nimiž je například 4,5 metrů dlouhý mechanický betlém Jiřího Votruby nebo betlém třešťského typu s figurami řezbáře Boudného, který je jedním z největších v Praze. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program a obchůdek, kde si budou moci zakoupit nějaký pěkný suvenýr. Výstava bude probíhat od 26. listopadu 2016 do 4. ledna 2017 každý den mezi 10 a 18 hodinou. Vstupné je ve výši 50 korun pro dospělé a 30 pro děti.

Tak trochu jiné betlémy

Chcete-li vidět originální kousky, na které jen tak jinde nenarazíte, vydejte se například do Jindřichova Hradce. V tamějším muzeu se nachází unikátní Krýzovy jesličky, které jsou od roku 1998 zapsány v Guinnessově knize rekordů jako největší lidový mechanický betlém na světě. Autor jesliček, punčochářský mistr Tomáš Krýza, strávil nad svým dílem více jak šedesát let a vytvořil 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž je 133 pohyblivých. V období mezi 15. prosincem a 6. lednem je Muzeum Jindřichohradecka otevřeno každý den od 8:30 do 17 hodin a základní vstupné je 60 korun. Mimo sezónu je pak v pondělí zavřeno.

Živý betlém v Zoologické a botanické zahradě města Plzeň.

Originální dílo naleznete také ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Součástí zdejší stálé expozice je monumentální křišťálový betlém, který váží neuvěřitelných 3550 kg a je vyroben z bronzu a vysoce olovnatého křišťálu. Plastika vznikla mezi lety 2004-2006 na objednávku do bývalé barokní kaple na zámku v Bezdružicích a jejím autorem je český malíř a sochař Jaromír Rybák. Betlém je umístěn v gotických prostorách perštejnského sálu a podívat se na něj můžete od úterý do neděle mezi 10 a 18 hodinou.

Jedinečnou podívanou nabízejí také živé betlémy, ve kterých ožívá tisíce let starý biblický příběh o narození Páně. Tradičně na těchto akcích nechybí zvířátka, zpěvy koled, dobré jídlo a pití. Na živé jesličky se můžete jet podívat například 11. prosinec 2016 na zámek Berchtold nebo 17. prosince 2016 do Zoologické a botanické zahrady města Plzně.