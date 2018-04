Za trilobity do Prokopského údolí

Může se hodit Tipy na výlet Prokopské údolí vede od Nových Butovic do Hlubočep. Asi dvě stě metrů nad Klukovickým koupalištěm se k němu připojuje Dalejské údolí, to pak stoupá zvolna do Řeporyj. Délka obou údolí je asi osm kilometrů, celková délka turistických tras je však několikanásobná. Jak se tam dostat Podél Prokopského údolí vede trasa metra B. Údolí je dostupné ze stanic Radlická, Jinonice, Nové Butovice a ­Hůrka, každá z nich je možným výchozím bodem pro výlet. Údolím také projíždí vlak. Trať ze Smíchova na Rudnou zde má tři zastávky: Hlubočepy, Holyně a Řeporyje. Vlastní cesta motoráčkem je pěkný turistický zážitek. Další přístup je z Barrandova z­ konečné tramvají 12 a 14. Naučná stezka Řeporyje–Hlubočepy

Délka cca 7 km

počet zastávek 16

Trasa začíná na náměstí v ­Řeporyjích u autobusové zastávky a končí u nádraží Hlubočepy.

Naučná stezka Prokopským údolím – Butovickým hradištěm

Délka cca 2 km

počet zastávek 6

Trasa začíná ve starých Butovicích na konci ulice Pod Vavřincem. Odtud vede po lesní pěšině kolem starého lomu až k místu, kde se setkává se žlutou turistickou značkou, a dále po ní po okraji plošiny dávného Butovického hradiště. Končí na vyhlídce na Dalejský háj. Více informací: /www.prazskestezky.cz

Zajímavost Zvířecí záchranná stanice Praha-Jinonice

Mezi Rolemi, Praha 5; Zařízení slouží k léčení a rekonvalescenci nemocných divokých zvířat, která se potom navracejí do přírody. Slouží i jako karanténa, proto není volně přístupné. Kontakt Věra Aladsazová-Přibylová, tel.: 602 205 070