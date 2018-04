Za tradičními velikonočními zvyky

MŮŽE SE HODIT PÁTEK 9. DUBNA

19.00 Dřevěné městečko – muzejní kostelík

Velký pátek – pašije



SOBOTA 10. DUBNA

8.00 – 17.00 Dřevěné městečko

Bílá sobota – jarmark, prodej velikonočního zboží



NEDĚLE 11. DUBNA

8.00–17.00 Dřevěné městečko

Boží hod velikonoční – tradiční velikonoční zvyky

v podání folklorních souborů



PONDĚLÍ 12. DUBNA

8.00–17.00 Dřevěné městečko

Červené pondělí – ukázka lidových zvyků s prodejem



VSTUPNÉ do Dřevěného městečka:

■ základní 50 Kč

■ snížené 40 Kč (studenti, důchodci, vojáci, ZTP)

■ dětské 25 Kč (děti od 6 do 15 let)

■ rodinné 100 Kč (rodiče a dvě děti do 15 let)

■ zdarma děti do šesti let, důchodci nad 70 let, držitelé průkazů ZTP/P s doprovodem