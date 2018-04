Za technickými unikáty jižní Moravy

DALŠÍ TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRAJI



ČERNVÍR

Krytý dřevěný most přes Svratku, vybudovaný roku 1718. Je nejstarší svého druhu na Moravě, má věšadlovou konstrukci, použito bylo především jedlové a zčásti i bukové dřevo. DALEŠICE

Nejvyšší sypaná přehradní hráz v zemi, vysoká 104 metrů. Přehradní jezero má plochu 480 ha a dosahuje délky 22 km. OSTROV U MACOCHY

Kamenný větrný mlýn holandského typu z 2. poloviny 19. stol. se zachovaným vybavením. RUDICE

Zděný větrný mlýn holandského typu postavený roku 1865, v provozu do 20. let minulého století. STARÝ PODDVOROV zpřístupní VĚTRNÝ MLÝN

Dřevěný větrný mlýn. Měl by být přístupný od července. První písemná zmínka o něm se datuje do roku 1884.