Za tajemstvím jihlavského podzemí

MŮŽE SE HODIT



Kontakt:

http://jnetopyr.wz.cz/

Masarykovo náměstí 64, telefon 567 321 116



Otevřeno:

duben až prosinec, prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, a 16 hodin, červenec a srpen i v 9 a 17 hod.



Vstupné

dospělí 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč, studenti po předložení průkazu 20 Kč, průkaz ZTP 20 Kč, vojsko v uniformě 20 Kč, foto 10 Kč, video 20 Kč. Součástí prohlídky je i dva roky stará expozice Záhady jihlavského podzemí, která nabízí mimo jiné archeologické nálezy. Upozornění: na začátku července bude vstup do podzemí přesunut do přilehlé Hluboké ulice!