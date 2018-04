Za tajemnými dolmeny do hlubokých lesů Kavkazu

Kde se vzaly, tu se vzaly...



Co je to vlastně dolmen? Zjednodušeně řečeno, plochý kamen, zespodu podepřený několika kameny svislými. V různých variacích je nacházíme téměř po celém světě: v mnoha zemích Evropy, v Turecku, Africe, v Indii a dokonce i v daleké Koreji. Otázek se nabízí celá řada. Jak je možné, že údajně primitivní, prý vzájemně nekomunikující národy, stavěly téměř stejné stavby? A proč se vůbec pachtili s obrovskými kamennými bloky? Nevíme. Všeobecně se soudí, že dolmeny sloužily jako pohřební komory, ale zda to byl jejich jediný a původní účel, není jasné.



http://megalith.ru/galleries/map.shtml

web, kde najdete vše o ruských dolmenech Autor článku, cestovatel a publicista Michal Hamšík, navštívil kavkazské dolmeny v rámci "Expedice MotoRoute Sevan 2006" k arménskému vysokohorskému jezeru Sevan. Účastníci této expedice objeli jako první Češi Černé moře na motorkách. Cesta vedla kolem Černého moře, přes Krym. Rusko, Gruzie, Arménie, Turecko a zpět přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko do Čech.