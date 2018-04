Za stříbrem do malebného Taxca

Podle místní legendy projížděl místem, kde nyní stojí kostel Santa Prisca, když jeho kůň klopýtl a vykopl ze země hroudu stříbra. Zbožný a spravedlivý Borda (prý zacházel velmi dobře se svými horníky) zde později z vděčnosti nechal postavit kostel. Zpráva o bohatém nálezu pochopitelně do města přilákala mnoho dalších prospektorů, kteří objevili nové žíly. Řada z nich se však postupem času vyčerpala a lidé začali z města odcházet.

Obrat nastal až roku 1929, kdy si jistý americký architekt otevřel šperkarskou dílnu. Jeho učni si pak začali zakládat vlastní dílny a v současnosti jich Taxco má přes tři sta. I těžba stříbra pokračuje: denně se vytěží až 2000 tun rudy, která vydá kolem 25 kilogramů čistého stříbra. Těžba je přísně kontrolovaná, i místní umělci si musí stříbro kupovat v bance.



Obchody se stříbrem jsou bezesporu hlavní turistickou atrakcí města. Rozhodně bychom si neměli nechat ujít příležitost některé navštívit (několik jich

je například v Patio de las Artesanías poblíž Plaza Borda), a to i když nechceme nic

kupovat - mnohé velmi originální vzory a provedení šperku stojí skutečně za shlédnutí. Cena šperku se řídí především váhou stříbra, promítne se do ní samozřejmě i umělecká práce výjimečné kvality. Doporučuje se kupovat pouze kusy s vyraženým státním puncem .925 (označujícím ryzost); jen ten zaručuje pravost a čistotu stříbra.



I Museo de la Platería představuje návštěvníkům ukázky místního stříbrotepectví a šperkarství. Za pozornost stojí exponáty s kombinací stříbra a polodrahokamů (jako např. jadeit, lazurit, tyrkys, malachit či obsidián).



Dominantou města je mohutný kostel Templo de Santa Prisca, stojící na Plaza Borda - jeho dvě patrové věže jsou vidět ze všech částí města i z okolních kopců. Je postavený v takzvaném churriguerovském stylu přezdobeného baroka; bohaté

ornamenty jsou především na obou věžích a průčelí kostela. Basreliéf na dveřích znázorňuje křest Krista. Uvnitř návštěvníka upoutá zejména zdobně vyřezávaný, zlacený oltář, v zákristii pak vysoce ceněné malby Miguela Cabrery, zapotéckého indiána a předního mexického umělce 18. století.



Křivolakými, dlážděnými uličkami můžeme městem procházet celé hodiny a objevovat stále nové pohledy na zářivě bílé domy se střechami z hnědých tašek, obklopené palisandry a buganvíliemi. Jedinečný výhled na město z výšky je od luxusního hotelového střediska Monte Taxco, kam je možné vyjet lanovkou Teleférico (zpáteční jízda stojí necelé tři dolary).

Výlet do Taxca z Mexiko City lze autem, ale i autobusem, absolvovat za jediný den. Ti, kdo s návratem do hlavního města nespěchají, mohou po silnici č. 95 (nebo dalším autobusem) pokračovat dále na jih až do věhlasného přístavu a přímořského letoviska Acapulca, od Mexico City vzdáleného 400 km, zhruba šest hodin

jízdy autobusem.