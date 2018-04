Za střet na lyžích hrozí i dva roky vězení

Uvědomili jste si někdy na sjezdovce, že jste přecenili svoje síly?

"Vyšetřování na krkonošských sjezdovkách počítáme v zimě na desítky. U vážných úrazů a úmrtí je třeba prověřit, zda je nezavinil někdo jiný, nebo zda něco nenasvědčuje tomu, že mohlo jít o trestný čin," uvedl trutnovský policejní mluvčí Jiří Prouza.

Vyšetřování zatím vždy prokázalo, že úrazy na sjezdovkách byly důsledkem nešťastné náhody bez cizího zavinění. "Nepamatuji se, že bychom někoho za úraz na sjezdovce obvinili. Většinou vyslechneme svědky, vše zadokumentujeme a případ odložíme, protože vyšetřovatelé dospějí k závěru, že nešlo o trestný čin ani přestupek," dodal Prouza.

Podle šéfa krkonošských záchranářů Adolfa Klepše je ale jen otázkou času, kdy se nějaký vážný úraz z krkonošských sjezdovek dostane před soud.

Lyžaři jezdí za hranicemi svých možností

"Technicky zasněžované sjezdovky jsou urolbované a tvrdé, to svádí k rychlé jízdě a sjezdařům potom trvá delší dobu než zastaví. Jestliže na to lyžaři nejsou zvyklí a jezdí na hranici svých možností, končí to srážkami," popsal náčelník krkonošské horské služby.

"Od loňského roku existuje norma s pravidly pro bezpečný pohyb na sjezdovkách, o něž se mohou soudci v případě sporu opřít. Takže vymáhání škody za zranění na sjezdovce je mnohem reálnější a podle mě není daleko chvíle, kdy první podobný případ zaznamenáme i v Krkonoších," upozornil Klepš.

"Podle právního výkladu, který máme k dispozici, může provozovatel skiareálu, který si dá pravidla z normy do svého přepravního řádu, za jejich porušení neukázněným lyžařům odebrat permanentku. Dosud to vlekaři většinou nedělali, protože se obávali, že to není právně úplně čisté. Teď už je to v pořádku a naprosto legální," sdělil Klepš.

Ti, kdo někoho jiného na sjezdovce vážně zraní, mohou při důsledném využití nové legislativy skončit dokonce až na dva roky ve vězení.

Kolize lyžaře a snowboardisty. Střetů na lyžích přibývá - ilustrační foto

Vážných úrazů přibývá

Tento týden museli například policisté vyjet do lyžařského areálu v Herlíkovicích u Vrchlabí, kde se na spojovací cestě mezi sjezdovkou a jedním z místních hotelů střetla pětadvacetiletá lyžařka se čtyřletou dívkou, která šla v doprovodu dospělého člověka. Dítě po srážce upadlo do krátkého bezvědomí, mělo problémy s dýcháním a stěžovalo si na bolesti břicha.

Na místo srážky proto okamžitě vyrazili záchranáři horské služby, kteří zraněnou dívku ošetřili a přivolali vrtulník, jenž ji přepravil do hradecké fakultní nemocnice, kde je v současné době na pozorování. Dospělou lyžařku s poraněním v obličeji záchranáři odvezli do nemocnice ve Vrchlabí.

"Policisté teď zjišťují, proč a jak se nešťastná událost stala a zda se lyžařka nedopustila trestného činu či přestupku," informoval Jiří Prouza.

Podobně na začátku ledna vyšetřovali policisté srážku dospělého a nezletilého lyžaře na sjezdovce Labská ve Špindlerově Mlýně. I když oba sjezdaři měli na hlavách ochranné přilby, mladší z nich byl při příjezdu horské služby v bezvědomí a záchranná služba ho musela převézt k dalším vyšetřením do nemocnice.

Zákon o fungování horské služby

I když samostatný zákon o horské službě záchranářům stále chybí, jejich činnost je od loňska poprvé ukotvena v českém právním řádu. V platnost totiž vstoupila novela zákona o civilním létání, k níž zákonodárci "přilepili" také několik paragrafů o fungování horské služby a provozu skiareálů. Současně začala platit nová státní norma o značení a zabezpečení v zimních střediscích s deseti základními pravidly Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro bezpečný pohyb na sjezdovkách.

Podle nich by měli lyžaři jezdit ohleduplně a podle toho, jak své lyže zvládají a jaké jsou právě sněhové a povětrnostní podmínky. Tomu by měla odpovídat i náročnost zvoleného svahu a rychlost jízdy. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu si musí vybrat takovou cestu, aby neohrožoval sjezdaře jedoucí před ním. Při vjíždění na sjezdovku musí lyžař vždy dát přednost jedoucím sjezdařům a musí se ujistit, že jim nepřekříží trasu.

Za nedodržení nových legislativních doporučení hrozí poprvé i právní postihy včetně až dvou let vězení.

"Zatím mají lyžaři stále čas se s pravidly důkladně seznámit, ale dění na sjezdovkách spíš nasvědčuje tomu, že někteří lidé jsou nepoučitelní. Zřejmě budou muset první dva tři viníci za něčí zranění tvrdě zaplatit, aby se něco změnilo," míní Adolf Klepš.