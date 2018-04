Za skalními útvary kolem Bystřičky

Od stanice se vydáme k silnici směřující na přehradu a jdeme po ní krátce proti toku Bystřičky k prvnímu mostu. Původní most byl stržen povodní v červenci 1997 a na jeho místě vyrostl nový pevnější most. Přejdeme po něm na druhou stranu a po cestě míříme přímo k úpatí svahů vedoucích ke hřebenu oddělujícího údolí potoků Bystřice a Potoky. Stáčíme se doprava a nastoupáme až ke hranici lesa, kde kolem posledních chat stoupáme po lesní cestě. Lesem s občasnými pasekami docházíme až do oblasti hřebene, po němž vede šotolinová cesta do Malé Lhoty lemovaná modrou turistickou značkou. Odbočíme tedy doprava směrem na Malou Lhotu a jdeme po silnici, která vede zčásti lesem a loukami, nabízející daleké rozhledy po okolí.

Zpočátku výhled kazí v údolí viditelné panelové sídliště ve Valašském Meziříčí, ale záhy jsou dokola pouze kopce s občasnými budovami. Docházím e k rozcestníku maskovaném na začátku lesa, z něhož odbočuje modře značená cesta k několika skalním blokům souhrnně nazývaným Medůvka, jež jsou prvním cílem. Z hlediska obtížnosti lezení patří mezi jednu z nejtěžších moravských pískovcových oblastí, když nejtěžší cesty mají devátý stupeň obtížnosti, přičemž výška údolní stěny nedosahuje deseti metrů.

Na skalách je poznat destruktivní činnost člověka v různých letech, kdy se návštěvníci snažili zanechat po sobě "památku" ve formě vyrytého podpisu a obrázků. Dokonce jsou tady i patrné dávné stupy či schody. Stejně jako další skalní oblasti nabízí i Medůvka možnost cvičného "lezení" pro začátečníky sestupovou trasou nebo na nižší skalní bloky. Podrobné informace k Medůvce, ale i všem dalším oblastem naleznete v průvodci na Internetu http://www.climbweb.cz.

Z Medůvky se vydáme nazpět ke hřebenové cestě a pokračujeme po ní do dva kilometry vzdálené Malé Lhoty. Než dosáhneme okraj obce, mineme futuristicky a chaoticky postavený dům částečně skrytý po pravé straně v lese, na němž se musel architekt dosytosti vyřádit. Na okraji Malé Lhoty opustíme modrou turistickou značku a odbočíme po červené značce do údolí přehrady Bystřička. Zpočátku scházíme po zpevněné komunikaci kolem několika obytných budov až na okraj lesa, kde se povrch mění v lesní cestu.

Červeně značená turistická trasa je občasným tréninkovým místem závodníků ve sjezdu na horském kole, kteří v jejím blízkém okolí předvádějí drastické skoky. Sestupem jsme se dostali do oblasti loděnice u přehrady Bystřička, po přehradní hrázi přejdeme na druhou stranu, kde se nachází nejlepší místo pro dnešní občerstvení. Tím je Bar Oáza. Nenecháme-li se odradit slovem bar v názvu podniku, čeká nás velmi bohatá nabídka teplých a studených jídel. K tomu dost příjemné ceny a otevírací doba denně od 10 do 23 hodin. Občerstvení bychom si neměli nechat ujít, neboť do konce výletu ve Vsetíně je hodně daleko.

Od přehrady začíná stoupání po modré turistické značce podél letního kina a chat až do bukového lesa pokrývajícího kopec Klenov. Přibližně kilometr od přehrady se po pravé straně nad námi objevují v lese skály Havranka vysoké až 20 metrů. Tyto skály jsou lezecky málo využívány pro značnou vlhkost okolního porostu a zarostení mechem. Od skal pokračujeme lesní stezkou s výhledem do údolí přehrady Bystřička dále nahoru až k pověstmi opředenému vrcholu Klenov (678 m), který je tvořen skalními bloky. Z něj docházíme k rozcestí lesních cest pod kopcem Štípa (707 m), doprava vede modrá značka na Vršky a Dušnou, zatímco vlevo bychom sešli do Malé Bystřice.

Pokud bychom chtěli navštívit poslední skalní útvar v oblasti - Štípu, museli bychom jít přímo rovně do kopce, za nímž se rozkládá skalní zeď o délce kolem padesáti metrů s jednou věžičkou s výškou stěn do deseti metrů, nebo vrchol obejít zleva po lesní cestě. K cestě směřující na Dušnou se od skal dostaneme snadno, když sledujeme pěšinu a lesní cestu jdoucí kolem několika dřevěnic k modré turistické značce. Pokud nás Štípa už nezaujme a jdeme pořád po modré značce, vycházíme zanedlouho z lesa a po kamenité cestě se napojíme na šotolinovou silnici vedoucí na Dušnou. Máme před sebou téměř 2,5 km než dosáhneme rozcestí na Dušné, kde se napojíme na hlavní silnici Bystřička - Vsetín. Dojdeme k možnému dalšímu občerstvení v restauraci na Dušné, ale nedá se na něj spoléhat, jelikož je náhodně zavíráno zrovna v čase potenciálně největšího zájmu. Může se stát, že pokud tady přijdete v sobotu odpoledne, bude zavřeno.

Z Dušné jsou na výběr dvě cesty, jimiž se můžeme dostat do Vsetína. Jednou z nich je 6,5 kilometrová modře značená trasa vedoucí levým hřebenem nad údolím potoka Jasenka, kterou dojdeme do Vsetína v oblasti Horního města a hvězdárny. Na protilehlé straně údolí vede o něco delší červená turistická značka, která zpočátku vede kolem zemědělských budov a posléze míjí vysílač a převaděč. Nad Vesníkem se stáčí k jihu a z větší části loukami nás zavede přes Hrbovou (587 m) do stejnojmenné části okresního města. Popsaný výlet je ve všech úsecích vhodný také pro cyklisty, kteří mohou z Dušné zvolit kromě dvou uvedených další trasy. Jednou z nich je rychlý sjezd po hlavní silnici přes Jasenku do Vsetína, další zajímavou modifikací je navrhovaná cyklistická cesta Dušná - Na Vlčici (606 m) - Jablůnka.

Při spolehnutí se na možnost dobrého občerstvení u přehrady Bystřička není nutné si s sebou brát žádné zásoby. K orientaci v terénu je vhodná kterákoliv turistická mapa zobrazující uvedenou část Beskyd, cyklistům je možné vřele doporučit Velkou cykloturistickou mapu Beskydy-Javorníky v měřítku 1:75 000 zlínského vydavatelství Shocart. Bližší informace k jednotlivým skalním oblastem jsou uvedeny v publikaci Moravské pískovce.