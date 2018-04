Napsali na web, že hotel páchne. Ten jim za to dal pokutu 100 liber

Tony a Jan Jenkinsonovi umístili na TripAdvisor.com, jehož součástí jsou cestovatelské recenze hotelů, kritické komentáře ohledně přenocování v ubytovacím zařízení v Blackpoolu. Doslova napsali, že jde o „hnijící zapáchající barabiznu“. Mimochodem, hotel se mezi hosty opravdu netěší valné pověsti, 146 z celkem 255 hodnotitelů označilo pobyt v tomto ubytovacím zařízení jako příšerný.

Hotel podle úřadů porušuje svobodu slova

Za tuto recenzi však hotel udělil manželskému páru pokutu: dodatečně jim strhl bez jejich souhlasu z kreditní karty 100 liber. Hájí se tím, že má ve svých pravidlech uvedeno, že za špatné recenze mohou naúčtovat hostům extra poplatky. „Navzdory faktu, že vracející se hosté i páry náš hotel milují, vaše rodina a přátelé to mohou cítit jinak. Za každou špatnou recenzi vystavenou na jakýchkoli webových stránkách, vám můžeme naúčtovat až 100 liber,“ cituje z pravidel hotelu britský list Telegraph.

Úřady z hrabství Cumbria, pod jehož správu město spadá, nyní případ vyšetřují s tím, že hotel praktikuje nezákonné postihy. „Jednání dotyčného hotelu přesahuje všechny meze a je útokem na svobodu slova. Hosté mají právo na to, aby se vyjádřili o službách, které dostávají, svobodně podle svého přesvědčení,“ prohlásil radní Blackpoolu John McCreesh. Dodal, že majitelé hotelu by se podle něho měli raději zaměřit na zlepšení služeb než na to, aby trestali nespokojené klienty zastrašováním a pokutami.